Украина передала США доказательства нарушения Россией «паузы» в ударах по энергетике

10:03, 4 февраля 2026
Киев передал Вашингтону доказательства российских атак по энергетике, несмотря на заявленную паузу.
Посольство Украины в США передало Государственному департаменту Соединенных Штатов детальную информацию обо всех российских обстрелах, которые происходили после объявленного РФ так называемого «согласия» на паузу в ударах по энергетической инфраструктуре. Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина во время общения с журналистами на полях Ukrainian Week в Вашингтоне.

По ее словам, соответствующие материалы были переданы 3 февраля. Информацию подготовили во взаимодействии с ВСУ и Министерством энергетики.

Ольга Стефанишина выразила надежду, что американская сторона в своей политике в отношении РФ будет руководствоваться подходом «меньше иллюзий, больше давления».

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает реакции США в ответ на российские удары по энергетике, в частности с применением баллистических ракет.

В то же время Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы соблюдала согласованные временные рамки. По словам американского лидера, временное прекращение российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины продолжалось с воскресенья, 24 января, до воскресенья, 1 февраля. Именно этот семидневный срок, по словам Трампа, был согласован с главой Кремля Владимиром Путиным.

США Украина война переговоры

