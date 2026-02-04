  1. В Україні

Україна передала США докази порушення Росією «паузи» в ударах по енергетиці

10:03, 4 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Київ передав Вашингтону докази російських атак по енергетиці, попри заявлену паузу.
Україна передала США докази порушення Росією «паузи» в ударах по енергетиці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Посольство України у США передало Державному департаменту Сполучених Штатів детальну інформацію про всі російські обстріли, які відбувалися після оголошеної РФ так званої «згоди» на паузу в ударах по енергетичній інфраструктурі. Про це заявила посолка України в США Ольга Стефанішина під час спілкування з журналістами на полях Ukrainian Week у Вашингтоні.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

За її словами, відповідні матеріали було передано 3 лютого. Інформацію підготували у взаємодії зі ЗСУ та Міністерством енергетики.

Ольга Стефанішина висловила сподівання, що американська сторона у своїй політиці щодо РФ керуватиметься підходом «менше ілюзій, більше тиску».

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на реакцію США у відповідь на російські удари по енергетиці, зокрема із застосуванням балістичних ракет.

Водночас Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито дотрималася погоджених часових меж. За словами американського лідера, тимчасове припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі України тривало з неділі, 24 січня, до неділі, 1 лютого. Саме цей семиденний термін, за словами Трампа, був погоджений із очільником Кремля Володимиром Путіним.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Україна війна переговори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Реальність операції більше не єдиний аргумент: Верховний Суд дозволив ДПС не оцінювати операцію через процедурні помилки

Ігнорування навіть одного уточнюючого запиту податкової може призвести до відмови в реєстрації накладної – позиція Верховного Суду.

Ризики реєстраційних спорів: втрата права на судовий захист через статус «неналежного позивача»

Оскарження рішень у справах про зміну складу товариства відтепер у руках учасників – правова позиція Верховного Суду.

Від фіксованої суми до частки доходу батька: суд у Дніпрі збільшив аліменти для дитини

Суд переглянув спосіб стягнення коштів, забезпечивши потреби малолітньої доньки.

Дотримання принципу колегіальності та кворуму – єдина умова легітимності рішень Тимчасових слідчих комісій

Відсутність кворуму та конфлікт інтересів: Комітет ВРУ роз’яснив підстави для оскарження рішень ТСК.

КАСУ доповнять спеціальними нормами для звернень в суд органів державного нагляду

Проект закону № 14030 встановлює спеціальну процедуру для позовів органів державного нагляду про застосування заходів реагування та забезпечення доступу до перевірки, з чітко визначеним переліком підстав.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]