Україна передала США докази порушення Росією «паузи» в ударах по енергетиці

Київ передав Вашингтону докази російських атак по енергетиці, попри заявлену паузу.

Посольство України у США передало Державному департаменту Сполучених Штатів детальну інформацію про всі російські обстріли, які відбувалися після оголошеної РФ так званої «згоди» на паузу в ударах по енергетичній інфраструктурі. Про це заявила посолка України в США Ольга Стефанішина під час спілкування з журналістами на полях Ukrainian Week у Вашингтоні.

За її словами, відповідні матеріали було передано 3 лютого. Інформацію підготували у взаємодії зі ЗСУ та Міністерством енергетики.

Ольга Стефанішина висловила сподівання, що американська сторона у своїй політиці щодо РФ керуватиметься підходом «менше ілюзій, більше тиску».

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на реакцію США у відповідь на російські удари по енергетиці, зокрема із застосуванням балістичних ракет.

Водночас Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито дотрималася погоджених часових меж. За словами американського лідера, тимчасове припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі України тривало з неділі, 24 січня, до неділі, 1 лютого. Саме цей семиденний термін, за словами Трампа, був погоджений із очільником Кремля Володимиром Путіним.

