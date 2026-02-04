Отсрочка от мобилизации: кто должен подавать заявление только через ЦНАП и как это работает

90% отсрочек — автоматически, но не для всех: кому нужно идти в ЦНАП.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Часть военнообязанных может продлить или оформить отсрочку от мобилизации исключительно через Центры предоставления административных услуг.

Речь, в частности, идет о лицах, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, являются усыновителями или законными представителями детей-сирот, военнообязанных до 25 лет после прохождения базовой общевойсковой подготовки, а также о других категориях граждан в случаях, предусмотренных законом.

В Минцифры подчеркивают, что ЦНАП в этой процедуре выполняет лишь функцию приема документов и выдачи результата. Окончательное решение о предоставлении или отказе в отсрочке принимает исключительно территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Администратор ЦНАП принимает пакет документов, сканирует их и через портал «Дія» передает в соответствующий ТЦК.

Подать заявление на отсрочку можно только лично — через родственников или адвокатов это сделать невозможно. Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность поданных данных: в случае ошибок или нехватки документов ТЦК может отказать в отсрочке, после чего процедуру придется проходить повторно.

Перед визитом в ЦНАП необходимо подготовить паспорт, РНОКПП и пакет документов в соответствии с основанием для отсрочки, а также иметь действующую электронную почту, на которую будут поступать уведомления в случае отказа. Перечень необходимых документов опубликован на официальных ресурсах.

После подачи заявления система автоматически проверяет, нет ли уже открытого заявления на рассмотрении. Если заявитель не состоит на воинском учете, движение заявления останавливается до момента постановки на учет в ТЦК по месту проживания.

В случае положительного решения информация об отсрочке появляется в электронном военно-учетном документе пользователя, а ЦНАП печатает обновленный документ и уведомляет о его готовности. Если же принято решение об отказе, заявитель получает электронное сообщение с указанием причин, которое можно обжаловать в суде.

В Минцифры также напомнили, что Минобороны расширило перечень категорий граждан, для которых отсрочка от мобилизации продлевается автоматически.

Это означает, что 90% отсрочек теперь продлеваются без участия человека — без визитов в ТЦК, очередей под кабинетами и сбора стопок документов. Система самостоятельно проверяет данные в реестрах.

Полный перечень категорий граждан, для которых отсрочка будет продлена автоматически:

Люди с инвалидностью.

Лица с временной непригодностью к службе.

Студенты и аспиранты.

Работники учреждений высшего и профессионального образования.

Учителя школ.

Родители трех и более детей в одном браке.

Родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет.

Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет.

Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

Лица, воспитывающие тяжело больного ребенка без инвалидности.

Женщины и мужчины военнослужащих, имеющие ребенка.

Лица, имеющие супругу (супруга) с инвалидностью I, II или III группы.

Лица, имеющие родных либо отца или мать супруги (супруга) с инвалидностью I или II группы.

Лица, осуществляющие уход за родственником 2-й или 3-й степени родства с инвалидностью.

Лица, осуществляющие уход за тяжело больным членом семьи.

Опекуны лица, признанного недееспособным.

Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения.

Родственники Героев Украины, награжденных посмертно за мужество во время Революции достоинства.

Лица, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Военнослужащие, освобожденные из плена.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.