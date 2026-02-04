Відстрочка від мобілізації: хто має подавати заяву лише через ЦНАП і як це працює

90% відстрочок автоматично, але не всім: хто має йти до ЦНАПу.

Частина військовозобов’язаних може продовжити або оформити відстрочку від мобілізації лише через Центри надання адміністративних послуг.

Йдеться, зокрема, про осіб, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, є усиновлювачами або законними представниками дітей-сиріт, військовозобов’язаних до 25 років після проходження базової загальновійськової підготовки, а також інші категорії громадян у випадках, передбачених законом.

У Мінцифри наголошують, що ЦНАП у цій процедурі виконує лише функцію приймання документів та видачі результату. Остаточне рішення щодо надання або відмови у відстрочці ухвалює виключно територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Адміністратор ЦНАП приймає пакет документів, сканує їх і через портал «Дія» передає до відповідного ТЦК.

Подати заяву на відстрочку можна лише особисто — через родичів або адвокатів це зробити неможливо. Заявник несе відповідальність за повноту та достовірність поданих даних: у разі помилок або нестачі документів ТЦК може відмовити у відстрочці, після чого процедуру доведеться проходити повторно.

Перед візитом у ЦНАП необхідно підготувати паспорт, РНОКПП та пакет документів відповідно до підстави для відстрочки, а також мати чинну електронну пошту, на яку надходитимуть повідомлення у разі відмови. Перелік необхідних документів оприлюднений на офіційних ресурсах.

Після подання заяви система автоматично перевіряє, чи немає вже відкритої заявки на розгляді. Якщо заявник не перебуває на військовому обліку, рух заяви зупиняється до моменту постановки на облік у ТЦК за місцем проживання.

У разі позитивного рішення інформація про відстрочку з’являється в електронному військово-обліковому документі користувача, а ЦНАП друкує оновлений документ і повідомляє про його готовність. Якщо ж ухвалено відмову, заявник отримує електронне повідомлення із зазначенням причин, яке можна оскаржити в суді.

У Мінцифри також нагадали, що Міноборони розширило перелік категорій громадян, для яких відстрочка від мобілізації продовжується автоматично.

Це означає, що 90% відстрочок тепер продовжуються без участі людини — жодних візитів до ТЦК, черг під кабінетами та збору стосів паперів. Система сама перевіряє дані в реєстрах.

Повний перелік категорій громадян, для яких відстрочка буде продовжена автоматично:

Люди з інвалідністю.

Люди з тимчасовою непридатністю до служби.

Студенти та аспіранти.

Працівники закладів вищої та профосвіти.

Учителі шкіл

Батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі.

Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років.

Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.

Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи.

Особи, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності.

Жінки та чоловіки військових, які мають дитину.

Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I, II або III групи.

Ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи.

Особи, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю.

Особи, які доглядають за тяжкохворим членом сімʼї.

Опікуни особи, визнаної недієздатною.

Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану.

Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції гідності.

Люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Військові, звільнені з полону.

