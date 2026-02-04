«Дія» запустила бета-тест онлайн-деклараций о доходах и имуществе и о возврате НДФЛ – как подать документы

Теперь украинцы смогут задекларировать доходы и воспользоваться налоговой скидкой дистанционно, без посещения налоговых учреждений.

В «Дії» анонсировали запуск бета-теста новой услуги – подачу налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах онлайн. Как отмечается, сервис ориентирован на украинцев, которые хотят задекларировать доходы или воспользоваться правом на налоговую скидку и вернуть часть уплаченного НДФЛ.

Теперь заполнение декларации и подача документов можно осуществить полностью дистанционно, без поездок в налоговые учреждения и очередей.

Кому будет полезна новая услуга

Онлайн-сервис подходит для физических лиц, которые:

имеют доходы, подлежащие обязательному декларированию;

получали зарплату с удержанием НДФЛ;

оплачивали расходы на обучение, лечение, страхование жизни, ипотеку или другие расходы, предусмотренные Налоговым кодексом.

Ранее для этого гражданам нужно было самостоятельно заполнять формы на сайте ГНС или посещать учреждения лично.

Как стать участником бета-теста

Чтобы присоединиться, необходимо:

быть гражданином Украины;

быть физическим лицом с правом на налоговую скидку.

Бета-тест поможет усовершенствовать сервис и сделать его максимально удобным для украинцев. Подробные условия участия и пошаговая инструкция доступны на портале «Дія».

Подать документы можно по ссылкам: налоговая скидка для физических лиц и налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах физических лиц.

