  1. В Украине

«Дія» запустила бета-тест онлайн-деклараций о доходах и имуществе и о возврате НДФЛ – как подать документы

12:32, 4 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Теперь украинцы смогут задекларировать доходы и воспользоваться налоговой скидкой дистанционно, без посещения налоговых учреждений.
«Дія» запустила бета-тест онлайн-деклараций о доходах и имуществе и о возврате НДФЛ – как подать документы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В «Дії» анонсировали запуск бета-теста новой услуги – подачу налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах онлайн. Как отмечается, сервис ориентирован на украинцев, которые хотят задекларировать доходы или воспользоваться правом на налоговую скидку и вернуть часть уплаченного НДФЛ.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Теперь заполнение декларации и подача документов можно осуществить полностью дистанционно, без поездок в налоговые учреждения и очередей.

Кому будет полезна новая услуга

Онлайн-сервис подходит для физических лиц, которые:

  • имеют доходы, подлежащие обязательному декларированию;
  • получали зарплату с удержанием НДФЛ;
  • оплачивали расходы на обучение, лечение, страхование жизни, ипотеку или другие расходы, предусмотренные Налоговым кодексом.

Ранее для этого гражданам нужно было самостоятельно заполнять формы на сайте ГНС или посещать учреждения лично.

Как стать участником бета-теста

Чтобы присоединиться, необходимо:

  • быть гражданином Украины;
  • быть физическим лицом с правом на налоговую скидку.

Бета-тест поможет усовершенствовать сервис и сделать его максимально удобным для украинцев. Подробные условия участия и пошаговая инструкция доступны на портале «Дія».

Подать документы можно по ссылкам: налоговая скидка для физических лиц и налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах физических лиц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

декларация документы Дия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Пол года неопределенности: как сохранить жизнеспособность бизнеса после смерти одного из участников

Наследование корпоративных прав 2026: новые позиции Верховного Суда и институт управляющего наследством.

Служебное жильё больше не будет передаваться в собственность: кому оставят право на приватизацию

Закон предусматривает новые механизмы поддержки строительства, приобретения и аренды жилья, а также расширение программы «єОселя».

Комитет Рады рассмотрит законопроект, который определяет четкие критерии оценки действий судей в случае нарушения сроков рассмотрения дел

Законопроект о противодействии затягиванию рассмотрения судебных дел вынесен на рассмотрение Комитета по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз.

Реальность операции больше не единственный аргумент: Верховный Суд разрешил ГНС не оценивать операцию из-за процедурных ошибок

Игнорирование даже одного уточняющего запроса налоговой может привести к отказу в регистрации накладной – позиция Верховного Суда.

Риски регистрационных споров: потеря права на судебную защиту из-за статуса «ненадлежащего истца»

Обжалование решений по делам об изменении состава общества теперь в руках участников – правовая позиция Верховного Суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]