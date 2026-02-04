Дія запустила бета-тест онлайн-декларацій про доходи та майно та щодо повернення ПДФО – як подати документи

Тепер українці зможуть задекларувати доходи та скористатися податковою знижкою дистанційно, без відвідування податкових установ.

У Дії анонсували запуск бета-тесту нової послуги — подання податкової декларації про майновий стан та доходи онлайн. Як зазначається, сервіс орієнтований на українців, які хочуть задекларувати доходи або скористатися правом на податкову знижку й повернути частину сплаченого ПДФО.

Тепер заповнення декларації та подання документів можна здійснити повністю дистанційно, без поїздок до податкових установ та черг.

Кому буде корисна нова послуга

Онлайн-сервіс підходить для фізичних осіб, які:

мають доходи, що підлягають обов’язковому декларуванню;

отримували зарплату з утриманням ПДФО;

сплачували витрати на навчання, лікування, страхування життя, іпотеку або інші витрати, передбачені Податковим кодексом.

Раніше для цього громадянам потрібно було самостійно заповнювати форми на сайті ДПС або відвідувати установи особисто.

Як стати учасником бета-тесту

Щоб долучитися, необхідно:

бути громадянином України;

бути фізичною особою з правом на податкову знижку.

Бета-тест допоможе вдосконалити сервіс та зробити його максимально зручним для українців. Детальні умови участі та покрокова інструкція доступні на порталі Дія.

Подати документи можна за посиланнями: податкова знижка для фізичних осіб та податкова декларація про майновий стан і доходи фізичних осіб.

