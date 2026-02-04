Махинации с землей Национальной академии аграрных наук на 30 млн грн — разоблачили нардепа Анатолия Гунько

Фигурант использовал подконтрольные сельхозугодья для выращивания и нелегального сбыта оптовых партий зерновых через сеть аффилированных компаний.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности совместно с НАБУ задокументировала новые преступления действующего народного депутата Украины, которого в августе 2023 года разоблачили на взятке за решение «земельных вопросов». Об этом сообщила СБУ.

По данным СМИ, речь идет о народном депутате Анатолии Гунько.

Правоохранители установили, что нардеп также организовал схему присвоения имущества Национальной академии аграрных наук на общую сумму более 30 млн грн.

По материалам дела, в течение 2021–2023 годов фигурант использовал подконтрольные сельхозугодья для выращивания и нелегального сбыта оптовых партий зерновых через сеть аффилированных компаний. Речь идет о более чем 2,5 тысячи тонн агропродукции.

«Для реализации махинации нардеп привлек депутата Киевского областного совета, двух руководителей госпредприятий Национальной академии аграрных наук и доверенное лицо.

Чтобы скрыть преступление, фигуранты не отражали реальное количество собранного урожая в товаросопроводительных документах», — заявили в СБУ.

На основании собранных доказательств народному депутату и четырем его сообщникам сообщено о подозрении.

Решается вопрос об избрании им мер пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В СБУ напомнили, что в августе 2023 года правоохранители разоблачили подозреваемого нардепа на взятке в 85 тысяч долларов США. За эти деньги он обещал коммерсанту передать в пользование земельные участки Национальной академии аграрных наук. По этому факту дело уже рассматривается в суде.

Напомним, 25 марта, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила обвинительный приговор народному депутату Украины Анатолию Гунько, которого уличили в незаконном получении 85 тыс. долларов США за обеспечение предоставления в аренду частному предприятию государственных земель НААН Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.