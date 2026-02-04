Оборудки із землею Національної академії аграрних наук на 30 млн грн — викрили нардепа Анатолія Гунька

Фігурант використовував підконтрольні сільгоспугіддя для вирощування та нелегального збуту оптових партій зернових через мережу афілійованих компаній.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба безпеки спільно з НАБУ задокументувала нові злочини чинного народного депутата України, якого у серпні 2023 року викрили на хабарі за вирішення «земельних питань». Про це повідомила СБУ.

За даними ЗМІ, мова йде про нардепа Анатолія Гунька.

Правоохоронці встановили, що нардеп також організував схему привласнення майна Національної академії аграрних наук на загальну суму понад 30 млн грн.

За матеріалами справи, протягом 2021-2023 років фігурант використовував підконтрольні сільгоспугіддя для вирощування та нелегального збуту оптових партій зернових через мережу афілійованих компаній. Йдеться про понад 2,5 тисячі тонн агропродукції.

«Для реалізації оборудки нардеп залучив депутата Київської обласної ради, двох керівників держпідприємств Національної академії аграрних наук та довірену особу.

Щоб приховати злочин, фігуранти не відображали реальну кількість зібраного врожаю у товаросупровідних документах», - заявили в СБУ.

На підставі зібраних доказів народному депутату і чотирьом його спільникам повідомлено про підозру.

Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У СБУ нагадали, що у серпні 2023 року правоохоронці викрили підозрюваного нардепа на хабарі у 85 тисяч доларів США. За ці гроші він обіцяв комерсанту передати у користування земельні ділянки Національної академії аграрних наук. За цим фактом справа вже розглядається в суді.

Нагадаємо, 25 березня 2025 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок народному депутату України Анатолію Гуньку, якого викрили на незаконному одержанні 85 тис. доларів за забезпечення надання приватному підприємству в оренду державних земель НААН України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.