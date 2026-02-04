  1. В Україні

Оборудки із землею Національної академії аграрних наук на 30 млн грн — викрили нардепа Анатолія Гунька

15:20, 4 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Фігурант використовував підконтрольні сільгоспугіддя для вирощування та нелегального збуту оптових партій зернових через мережу афілійованих компаній.
Оборудки із землею Національної академії аграрних наук на 30 млн грн — викрили нардепа Анатолія Гунька
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба безпеки спільно з НАБУ задокументувала нові злочини чинного народного депутата України, якого у серпні 2023 року викрили на хабарі за вирішення «земельних питань». Про це повідомила СБУ.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

За даними ЗМІ, мова йде про нардепа Анатолія Гунька.

Правоохоронці встановили, що нардеп також організував схему привласнення майна Національної академії аграрних наук на загальну суму понад 30 млн грн.

За матеріалами справи, протягом 2021-2023 років фігурант використовував підконтрольні сільгоспугіддя для вирощування та нелегального збуту оптових партій зернових через мережу афілійованих компаній. Йдеться про понад 2,5 тисячі тонн агропродукції.

«Для реалізації оборудки нардеп залучив депутата Київської обласної ради, двох керівників держпідприємств Національної академії аграрних наук та довірену особу.

Щоб приховати злочин, фігуранти не відображали реальну кількість зібраного врожаю у товаросупровідних документах», - заявили в СБУ.

На підставі зібраних доказів народному депутату і чотирьом його спільникам повідомлено про підозру.

Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У СБУ нагадали, що у серпні 2023 року правоохоронці викрили підозрюваного нардепа на хабарі у 85 тисяч доларів США. За ці гроші він обіцяв комерсанту передати у користування земельні ділянки Національної академії аграрних наук. За цим фактом справа вже розглядається в суді.

Нагадаємо, 25 березня 2025 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок народному депутату України Анатолію Гуньку, якого викрили на незаконному одержанні 85 тис. доларів за забезпечення надання приватному підприємству в оренду державних земель НААН України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

НАБУ СБУ земля

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні можуть дозволити шлюб з 14 років: які зміни готують у Цивільному кодексі

Проєкт нового Цивільного кодексу пропонує зниження шлюбного віку до 14 років у виняткових випадках.

Фінмоніторинг без бюрократії: Нотаріальна палата роз’яснила, від яких обов’язків звільнені нотаріуси

Чи повинен нотаріус призначати відповідальним за фінмоніторинг та проходити спеціалізоване навчання кожні три роки

Права на винаходи більше не «сіра зона»: новий закон змінив підхід до розподілу авторських прав

З 1 лютого в Україні діють нові правила для всіх, хто створює інтелектуальні продукти на роботі або під час військової служби

Пів року невизначеності: як зберегти життєздатність бізнесу після смерті одного з учасників

Спадкування корпоративних прав 2026: нові позиції Верховного Суду та інститут управителя спадщиною.

Службове житло більше не передаватимуть у власність: кому залишать право на приватизацію

Закон передбачає нові механізми підтримки будівництва, придбання та оренди житла, а також розширення програми «єОселя».

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]