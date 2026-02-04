В Киеве будут судить мужчину, который из-за ревности сжег авто соперника и получил ожоги лица

Машина сгорела, а сам поджигатель получил ожоги рук и лица.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который из-за ревности поджег внедорожник преподавателя военного учебного заведения. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Правоохранители установили, что вечером возле дома бывшей жены подозреваемый поджег автомобиль Hyundai ее сожителя. Машина сгорела, а сам поджигатель получил ожоги рук и лица.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 194 УК Украины, а именно как умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога.

Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.