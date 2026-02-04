У Києві судитимуть чоловіка, який через ревнощі спалив авто суперника та дістав опіки обличчя

Машина згоріла, а сам палій дістав опіки рук та обличчя.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який через ревнощі підпалив позашляховик викладача військового навчального закладу. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Правоохоронці встановили, що ввечері, біля будинку колишньої дружини, підозрюваний підпалив автомобіль Hyundai її співмешканця. Машина згоріла, а сам палій дістав опіки рук та обличчя.

Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 КК України, а саме як умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу.

Тепер зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.