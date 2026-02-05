  1. В Украине

Дипломатия вместо ультиматумов: Зеленский обозначил возможные сроки завершения войны

08:12, 5 февраля 2026
Президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на достижение мира в войне с Россией менее чем за год.
Президент Владимир Зеленский назвал прекращение войны ключевой задачей для Украины и выразил надежду, что активная дипломатия позволит достичь мира уже в течение года. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 2.

«Я очень надеюсь (что через год в Украине будет мир – ред.). Мы сделаем все, что сможем. Это наш приоритет. Мой и моей команды. Моя команда сейчас ведет переговоры. Наш приоритет – положить конец этой войне».

Глава государства подчеркнул, что Россия пытается маскировать собственные ультиматумы под якобы готовность к компромиссам, одновременно продолжая обстрелы гражданского населения и используя зиму как инструмент давления.

По словам Зеленского, чем больше РФ убивает мирных жителей, тем менее реалистичными становятся любые договоренности.

Президент отдельно подчеркнул, что дипломатическое урегулирование не означает капитуляции Украины или согласия на требования Кремля. В частности, требование Москвы о полном выводе Вооруженных сил Украины с территории Донбасса является, по его словам, «красной линией».

Он также отметил, что даже фиксация линии фронта на нынешних позициях стала бы «огромной уступкой» со стороны Украины. В то же время Зеленский подтвердил готовность к диалогу, если он будет способствовать сохранению государственной независимости.

