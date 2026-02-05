Дипломатія замість ультиматумів: Зеленський окреслив можливі терміни завершення війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на досягнення миру у війні з Росією менш ніж за рік.

Президент Володимир Зеленський назвав припинення війни ключовим завданням для України та висловив сподівання, що активна дипломатія дозволить досягти миру вже протягом року. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу France 2.

«Я дуже сподіваюся (що через рік в Україні буде мир – ред.). Ми зробимо все, що зможемо. Це наш пріоритет. Мій і моєї команди. Моя команда зараз веде переговори. Наш пріоритет – покласти край цій війні».

Глава держави наголосив, що Росія намагається маскувати власні ультиматуми під нібито готовність до компромісів, водночас продовжуючи обстріли цивільних та використовуючи зиму як інструмент тиску.

За словами Зеленського, що більше РФ вбиває мирних жителів, то менш реалістичними стають будь-які домовленості.

Президент окремо підкреслив, що дипломатичне врегулювання не означає капітуляції України чи погодження на вимоги Кремля. Зокрема, вимога Москви про повний вихід Збройних сил України з території Донбасу є, за його словами, «червоною лінією».

Він також зазначив, що навіть фіксація лінії фронту на нинішніх позиціях стала б «величезною поступкою» з боку України. Водночас Зеленський підтвердив готовність до діалогу, якщо він сприятиме збереженню державної незалежності.

