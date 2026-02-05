Как удостоверить факты того, что человек является живым или находится в определенном месте — разъяснение Минюста

Необходимость удостоверения факта того, что человек является живым, может возникать, в частности, в ряде случаев.

Министерство юстиции разъяснило, как удостоверить факты того, что человек является живым или находится в определенном месте.

когда открыто наследство за границей;

в случае необходимости подтверждения, что получатель средств на содержание (пенсии, алиментов, компенсаций и т. п.) является живым;

как доказательство при решении вопроса об отмене решения о признании лица безвестно отсутствующим или объявлении его умершим;

в других случаях, когда необходимо подтвердить факт того, что лицо является живым.

Потребность в удостоверении факта пребывания лица в определенном месте возникает в случаях, когда человек желает обеспечить официальную фиксацию своего пребывания в конкретном месте в конкретное время. Например, это может быть использовано как доказательство в гражданском, административном или уголовном процессах.

Удостоверение факта того, что лицо является живым, либо факта пребывания физического лица в определенном месте относится к компетенции нотариусов и консульских учреждений Украины (статьи 34 и 38 Закона Украины «О нотариате» (далее — Закон)).

В соответствии со статьями 80, 81 Закона и главой 6 раздела II Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 № 296/5, нотариус по устному обращению физического лица удостоверяет факт того, что физическое лицо является живым, либо факт его пребывания в определенном месте.

Удостоверение указанных фактов проводится как при явке лица к нотариусу, так и вне помещения, являющегося рабочим местом нотариуса.

Факты того, что малолетний ребенок, недееспособное физическое лицо являются живыми либо пребывают в определенном месте, удостоверяются по устному обращению их законных представителей (родителей, усыновителей, опекуна).

Факты того, что несовершеннолетний ребенок, физическое лицо, гражданская дееспособность которого ограничена, являются живыми либо пребывают в определенном месте, удостоверяются по их устному обращению и при согласии на это законных представителей (родителей, усыновителей, попечителей), изложенном с соблюдением требований настоящего Порядка относительно удостоверения сделок с участием несовершеннолетних, а также лиц, над которыми установлено попечительство.

При совершении нотариального действия нотариус устанавливает личность обратившегося лица, определяет объем гражданской дееспособности физического лица, осуществляет проверку полномочий законного представителя физического лица.

Установление личности осуществляется по паспорту гражданина Украины либо по другому документу, удостоверяющему личность, предусмотренному Законом Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус», национальному паспорту иностранца либо документу, который его заменяет, удостоверению лица с инвалидностью или участника Второй мировой войны, удостоверению, выданному по месту работы физического лица. Водительское удостоверение, удостоверение моряка, члена экипажа, лица с инвалидностью или участника Второй мировой войны, удостоверение, выданное по месту работы физического лица, не могут использоваться гражданином Украины для установления его личности при заключении сделок.

Определение объема гражданской дееспособности физического лица осуществляется по паспорту гражданина Украины либо по другим документам, предусмотренным статьей 43 Закона (кроме водительского удостоверения, удостоверения моряка, лица с инвалидностью или участника Второй мировой войны, удостоверения, выданного по месту работы физического лица), которые исключают возникновение каких-либо сомнений относительно объема гражданской дееспособности физического лица, обратившегося за совершением нотариального действия. В случае необходимости нотариусу предоставляется справка о том, что лицо не страдает психическим расстройством, которое может повлиять на его способность осознавать свои действия и (или) руководить ими.

В подтверждение факта того, что физическое лицо является живым, и факта пребывания физического лица в определенном месте нотариус выдает заинтересованным лицам, в отношении которых были установлены эти факты, соответствующие свидетельства.

