Кого теперь будут считать малым бизнесом по критериям ЕС: правительство предлагает учитывать работников, доход и активы

Правительство зарегистрировало законопроект о новых критериях малого и среднего бизнеса по стандартам ЕС.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 15001 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов предпринимательства».

Как отмечается, документ направлен на гармонизацию украинского законодательства с требованиями Европейского Союза в части определения микро-, малого и среднего предпринимательства. Цель инициативы — внедрить единые и прозрачные правила классификации бизнеса, повысить качество статистических данных для формирования государственной политики, усилить конкуренцию и углубить дальнейшую европейскую интеграцию Украины.

Что предлагает законопроект

Проектом предусмотрено внесение изменений в законы Украины «О развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине» и «Об особенностях регулирования деятельности юридических лиц отдельных организационно-правовых форм в переходный период и объединений юридических лиц».

В частности, предлагается:

при определении категории малого и среднего предпринимательства применять такие критерии, как средняя численность работников в эквиваленте полной занятости за отчетный период (календарный год), объем чистого дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за отчетный период (календарный год) и/или балансовая стоимость активов по состоянию на конец отчетного периода (календарного года);

относить к субъектам микропредпринимательства хозяйствующие субъекты, у которых средняя численность работников в эквиваленте полной занятости за отчетный период (календарный год) не превышает 9 человек и которые соответствуют по меньшей мере одному из следующих критериев: чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за отчетный период (календарный год) не превышает сумму, эквивалентную 2 млн евро; балансовая стоимость активов по состоянию на конец отчетного периода (календарного года) не превышает сумму, эквивалентную 2 млн евро;

относить к субъектам малого предпринимательства хозяйствующие субъекты, у которых средняя численность работников в эквиваленте полной занятости за отчетный период (календарный год) не превышает 49 человек и которые соответствуют по меньшей мере одному из следующих критериев: чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за отчетный период (календарный год) не превышает сумму, эквивалентную 10 млн евро; балансовая стоимость активов по состоянию на конец отчетного периода (календарного года) не превышает сумму, эквивалентную 10 млн евро;

относить к субъектам среднего предпринимательства хозяйствующие субъекты, у которых средняя численность работников в эквиваленте полной занятости за отчетный период (календарный год) не превышает 249 человек и которые соответствуют по меньшей мере одному из следующих критериев: чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за отчетный период (календарный год) не превышает сумму, эквивалентную 50 млн евро; балансовая стоимость активов по состоянию на конец отчетного периода (календарного года) не превышает сумму, эквивалентную 43 млн евро;

относить к субъектам крупного предпринимательства хозяйствующие субъекты, которые не соответствуют критериям для субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства;

установить, что хозяйствующие субъекты, которые не обязаны вести бухгалтерский учет, составлять и подавать финансовую отчетность, приобретают статус субъектов микро-, малого или среднего предпринимательства без учета такого критерия, как балансовая стоимость активов;

закрепить, что юридические лица, в уставном капитале которых не менее 25 процентов акций (долей) принадлежат государству или органу местного самоуправления (кроме органа местного самоуправления, годовой местный бюджет которого меньше суммы, эквивалентной 10 млн евро, а численность жителей соответствующей территориальной громады менее 5 000), не являются субъектами микро-, малого или среднего предпринимательства и т. д.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.