  1. В Україні

Кого тепер вважатимуть малим бізнесом за критеріями ЄС: уряд пропонує рахувати працівників, дохід і активи

08:00, 6 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Уряд зареєстрував законопроєкт про нові критерії малого і середнього бізнесу за стандартами ЄС.
Кого тепер вважатимуть малим бізнесом за критеріями ЄС: уряд пропонує рахувати працівників, дохід і активи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 15001 «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб’єктів підприємництва».

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Як зазначається, документ спрямований на гармонізацію українського законодавства з вимогами Європейського Союзу у частині визначення мікро-, малого та середнього підприємництва. Мета ініціативи — запровадити єдині та прозорі правила класифікації бізнесу, підвищити якість статистичних даних для формування державної політики, посилити конкуренцію та поглибити подальшу європейську інтеграцію України.

Що пропонує законопроєкт

Проєктом передбачено внесення змін до законів України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» та «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб».

Зокрема, пропонується:

  • при визначенні категорії малого та середнього підприємництва застосовувати такі критерії, як середня кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості за звітний період (календарний рік), обсяг чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний період (календарний рік) та/або балансову вартість активів станом на кінець звітного періоду (календарного року);
  • суб’єктами мікропідприємництва визначати суб’єктів господарювання, у яких середня кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості за звітний період (календарний рік) не перевищує 9 осіб та які відповідають принаймні одному з таких критеріїв: чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний період (календарний рік) не перевищує суму, еквівалентну 2 млн євро; балансова вартість активів станом на кінець звітного періоду (календарного року) не перевищує суму, еквівалентну 2 млн євро;
  • суб’єктами малого підприємництва визначати суб’єктів господарювання, у яких середня кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості за звітний період (календарний рік) не перевищує 49 осіб та які відповідають принаймні одному з таких критеріїв: чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний період (календарний рік) не перевищує суму, еквівалентну 10 млн євро; балансова вартість активів станом на кінець звітного періоду (календарного року) не перевищує суму, еквівалентну 10 млн євро;
  • суб’єктами середнього підприємництва визначати суб’єктів господарювання, у яких середня кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості за звітний період (календарний рік) не перевищує 249 осіб та які відповідають принаймні одному з таких критеріїв: чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний період (календарний рік) не перевищує суму, еквівалентну 50 млн євро; балансова вартість активів станом на кінець звітного періоду (календарного року) не перевищує суму, еквівалентну 43 млн євро;
  • суб’єктами великого підприємництва визначати суб’єктів господарювання, які не відповідають критеріям для суб’єктів мікро-, малого та середнього підприємництва;
  • встановити, що суб’єкти господарювання, які не зобов’язані вести бухгалтерський облік, складати та подавати фінансову звітність, набувають статусу суб’єктів мікро-, малого або середнього підприємництва без урахування такого критерію, як балансова вартість активів;
  • закріпити, що юридичні особи, у статутному капіталі яких не менше ніж 25 відсотків акцій (часток) належать державі або органу місцевого самоврядування (крім органу місцевого самоврядування, річний місцевий бюджет якого є меншим ніж сума, еквівалентна 10 млн євро, а кількість мешканців відповідної територіальної громади є меншою ніж 5 000), не є суб’єктами мікро-, малого або середнього підприємництва тощо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

бізнес ЄС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
НБУ змінює правила гри: нові вимоги до внутрішнього аудиту фінкомпаній з 2026 року

Нові стандарти внутрішнього аудиту, обов’язкові річні плани і програма забезпечення якості: жорсткі правила від Національного Банку для ринку фінансів.

Реформа реалізації санкційних авто: Верховна Рада ініціює новий механізм продажу Фондом держмайна та АРМА

Продаж за зниженою ціною: новий закон про санкційні активи може залишити бюджет без митних платежів.

Суд надає лише право на шлюб у 16 років: неповнолітня сама вирішує, чи скористатися цим правом

Суд не автоматично дозволяє неповнолітнім одружуватися — кожен випадок розглядають окремо, оцінюючи, чи готова дитина до шлюбу та чи відповідає він її інтересам.

Формальна помилка як процесуальний бар’єр: Верховний Суд про межі доступу до касації

ВС повернув скаргу через відсутність підтвердження сплати судового збору та належного оформлення.

Для громадян, які втратили документи через війну, спростять підтвердження страхового стажу

Тисячі українців, які втратили документи через війну, ліквідацію підприємств або тимчасову окупацію територій, зможуть за спрощеною процедурою підтвердити свій трудовий стаж для отримання пенсії.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]