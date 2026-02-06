Кого тепер вважатимуть малим бізнесом за критеріями ЄС: уряд пропонує рахувати працівників, дохід і активи

Уряд зареєстрував законопроєкт про нові критерії малого і середнього бізнесу за стандартами ЄС.

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 15001 «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб’єктів підприємництва».

Як зазначається, документ спрямований на гармонізацію українського законодавства з вимогами Європейського Союзу у частині визначення мікро-, малого та середнього підприємництва. Мета ініціативи — запровадити єдині та прозорі правила класифікації бізнесу, підвищити якість статистичних даних для формування державної політики, посилити конкуренцію та поглибити подальшу європейську інтеграцію України.

Що пропонує законопроєкт

Проєктом передбачено внесення змін до законів України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» та «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб».

Зокрема, пропонується:

при визначенні категорії малого та середнього підприємництва застосовувати такі критерії, як середня кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості за звітний період (календарний рік), обсяг чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний період (календарний рік) та/або балансову вартість активів станом на кінець звітного періоду (календарного року);

суб’єктами мікропідприємництва визначати суб’єктів господарювання, у яких середня кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості за звітний період (календарний рік) не перевищує 9 осіб та які відповідають принаймні одному з таких критеріїв: чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний період (календарний рік) не перевищує суму, еквівалентну 2 млн євро; балансова вартість активів станом на кінець звітного періоду (календарного року) не перевищує суму, еквівалентну 2 млн євро;

суб’єктами малого підприємництва визначати суб’єктів господарювання, у яких середня кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості за звітний період (календарний рік) не перевищує 49 осіб та які відповідають принаймні одному з таких критеріїв: чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний період (календарний рік) не перевищує суму, еквівалентну 10 млн євро; балансова вартість активів станом на кінець звітного періоду (календарного року) не перевищує суму, еквівалентну 10 млн євро;

суб’єктами середнього підприємництва визначати суб’єктів господарювання, у яких середня кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості за звітний період (календарний рік) не перевищує 249 осіб та які відповідають принаймні одному з таких критеріїв: чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний період (календарний рік) не перевищує суму, еквівалентну 50 млн євро; балансова вартість активів станом на кінець звітного періоду (календарного року) не перевищує суму, еквівалентну 43 млн євро;

суб’єктами великого підприємництва визначати суб’єктів господарювання, які не відповідають критеріям для суб’єктів мікро-, малого та середнього підприємництва;

встановити, що суб’єкти господарювання, які не зобов’язані вести бухгалтерський облік, складати та подавати фінансову звітність, набувають статусу суб’єктів мікро-, малого або середнього підприємництва без урахування такого критерію, як балансова вартість активів;

закріпити, що юридичні особи, у статутному капіталі яких не менше ніж 25 відсотків акцій (часток) належать державі або органу місцевого самоврядування (крім органу місцевого самоврядування, річний місцевий бюджет якого є меншим ніж сума, еквівалентна 10 млн євро, а кількість мешканців відповідної територіальної громади є меншою ніж 5 000), не є суб’єктами мікро-, малого або середнього підприємництва тощо.

