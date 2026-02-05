Договор пожизненного содержания — что это и кто может его заключить

Юридически правильным способом оформить договоренность об осуществлении ухода является заключение сделки в письменной форме с ее обязательным нотариальным удостоверением.

Черкасский апелляционный суд разъяснил вопросы, касающиеся договора пожизненного содержания.

Договор пожизненного содержания (ухода) — это сделка, по которой одна сторона (отчуждатель) передает второй стороне (приобретателю) в собственность жилой дом, квартиру или их часть, другое недвижимое имущество либо движимое имущество, имеющее значительную ценность, взамен чего приобретатель обязуется обеспечивать отчуждателя содержанием и (или) уходом пожизненно.

В соответствии с Гражданским кодексом Украины (далее — Кодекс) отчуждателем в договоре пожизненного содержания (ухода) может быть физическое лицо независимо от его возраста и состояния здоровья. Приобретателем в договоре пожизненного содержания (ухода) может быть совершеннолетнее дееспособное физическое лицо либо юридическое лицо. Если приобретателями являются несколько физических лиц, они становятся совладельцами имущества, переданного им по договору пожизненного содержания (ухода), на праве общей совместной собственности. Обязанность этих лиц перед отчуждателем является солидарной. Договор пожизненного содержания (ухода) может быть заключен отчуждателем в пользу третьего лица.

Юридически правильным способом оформить договоренность об осуществлении ухода является заключение сделки в письменной форме с ее обязательным нотариальным удостоверением.

По договору пожизненного содержания право собственности на имущество возникает у приобретателя с момента его удостоверения нотариусом, а если это недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, — со дня такой регистрации.

Какие условия можно предусмотреть в договоре пожизненного содержания?

В договоре пожизненного содержания могут быть определены все виды материального обеспечения, а также все виды ухода, которыми приобретатель обязан обеспечивать отчуждателя. Если обязанности приобретателя договором не предусмотрены либо возникла необходимость обеспечить отчуждателя другими видами материального обеспечения и ухода, спор подлежит разрешению в соответствии с принципами справедливости и разумности.

Кроме того, лицо, осуществляющее уход, обязано в случае смерти похоронить отчуждателя, даже если это не было предусмотрено договором. Однако наследники, получившие часть имущества умершего, должны справедливо разделить с приобретателем расходы на погребение.

Также в рамках договора пожизненного содержания на приобретателя может возлагаться обязанность обеспечить отчуждателю либо другому определенному лицу возможность проживания в жилье, которое переходит в его собственность.

Материальное обеспечение, которое ежемесячно должно предоставляться отчуждателю, подлежит денежной оценке, а она, в свою очередь, индексации в порядке, установленном законом.

Какие существуют гарантии защиты интересов отчуждателя и как прекращается действие договора?

Договорное урегулирование отношений помогает выстроить систему защиты от противоправных посягательств на интересы лица, нуждающегося в уходе.

Таким образом, приобретатель не имеет права до смерти отчуждателя продавать, дарить, обменивать имущество, переданное по договору пожизненного содержания, заключать в отношении него договор залога, передавать его в собственность другому лицу на основании сделки. Уничтожение или повреждение этого имущества, переданного приобретателю, не является основанием для прекращения или уменьшения объема его обязанностей перед отчуждателем.

Правоотношения, возникшие на основании договора пожизненного содержания, прекращаются:

По решению суда. С требованием вправе обратиться отчуждатель либо третье лицо, в пользу которого был заключен договор, в случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения приобретателем своих обязанностей. В таком случае отчуждатель приобретает право собственности на имущество, которое было им передано, и имеет право требовать его возврата. Расходы, понесенные приобретателем на содержание и уход, возврату не подлежат. Однако если расторжение договора произошло вследствие невозможности его дальнейшего исполнения приобретателем по причинам, имеющим существенное значение, суд может оставить за ним право собственности на часть имущества с учетом продолжительности времени, в течение которого он надлежащим образом исполнял свои обязанности. Со смертью приобретателя. Его обязанности переходят к тем наследникам, к которым перешло право собственности на имущество, переданное отчуждателем. При отсутствии наследников либо их нежелании принять имущество отчуждателя, он приобретает право собственности на это имущество. В этом случае договор пожизненного содержания (ухода) прекращается. Со смертью отчуждателя.

Таким образом, договор пожизненного содержания является правовой формой, которая сочетает требования закона с моральными ценностями и придает акту заботы юридическое значение.

