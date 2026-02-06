Нефиксированное рабочее время и дополнительная работа: что нужно знать

В трудовом договоре с нефиксированным рабочим временем нельзя прописывать запрет для работника работать по другим трудовым договорам.

Работник, заключивший трудовой договор с нефиксированным рабочим временем, имеет право работать также на другой работе.

Законодательство разрешает работнику заключать один или несколько трудовых договоров одновременно, если другое прямо не установлено законом или коллективным договором. Гоструда отмечает, что такое право является составляющей реализации способностей к производительному и творческому труду.

Согласно статье 21-1 КЗоТ работодатель не имеет права запрещать или препятствовать такой дополнительной занятости. Это правило прямо касается работников с нефиксированным рабочим временем.

Поэтому в таком трудовом договоре не допускается установление условия, запрещающего работнику работать по другим трудовым договорам.

