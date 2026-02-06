Нефіксований робочий час і додаткова робота: що потрібно знати

У трудовому договорі з нефіксованим робочим часом не можна прописувати заборону для працівника працювати за іншими трудовими договорами.

Працівник, який уклав трудовий договір з нефіксованим робочим часом, має право працювати також на іншій роботі.

Законодавство дозволяє працівнику укладати один або кілька трудових договорів одночасно, якщо інше прямо не встановлено законом чи колективним договором. Держпраці наголошує, що таке право є складовою реалізації здібностей до продуктивної та творчої праці.

Відповідно до статті 21-1 КЗпП роботодавець не має права забороняти або перешкоджати такій додатковій зайнятості. Це правило прямо стосується працівників з нефіксованим робочим часом.

Тому в такому трудовому договорі не допускається встановлення умови, яка забороняє працівникові працювати за іншими трудовими договорами.

