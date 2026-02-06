У части Киева света будет больше — графики изменят из-за повреждения Дарницкой ТЭЦ

В одном районе столицы возникла сложная ситуация с отоплением из-за российского удара по Дарницкой ТЭЦ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве наиболее критической зоной остается район, который обеспечивался теплом ТЭЦ-4. По данным городских властей, в ближайшее время восстановление теплоснабжения там не ожидается. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

«Поэтому энергетики стремятся обеспечить улучшенные графики электроснабжения. В целом над восстановлением электроснабжения в городе сегодня было задействовано 64 ремонтные бригады», — заявили в ведомстве.

Также там добавили, что продолжается работа по установке газовых когенерационных установок. Запуск новых объектов мощностью 9 МВт и 18 МВт ожидается в ближайшее время.

«Наряду с запуском критически важным вопросом остается обеспечение физической защиты этих объектов», — подчеркнули в министерстве.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что на восстановление Дарницкой теплоэлектроцентрали потребуется не менее двух месяцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.