  1. В Украине

У части Киева света будет больше — графики изменят из-за повреждения Дарницкой ТЭЦ

08:30, 6 февраля 2026
В одном районе столицы возникла сложная ситуация с отоплением из-за российского удара по Дарницкой ТЭЦ.
В Киеве наиболее критической зоной остается район, который обеспечивался теплом ТЭЦ-4. По данным городских властей, в ближайшее время восстановление теплоснабжения там не ожидается. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

«Поэтому энергетики стремятся обеспечить улучшенные графики электроснабжения. В целом над восстановлением электроснабжения в городе сегодня было задействовано 64 ремонтные бригады», — заявили в ведомстве.

Также там добавили, что продолжается работа по установке газовых когенерационных установок. Запуск новых объектов мощностью 9 МВт и 18 МВт ожидается в ближайшее время.

«Наряду с запуском критически важным вопросом остается обеспечение физической защиты этих объектов», — подчеркнули в министерстве.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что на восстановление Дарницкой теплоэлектроцентрали потребуется не менее двух месяцев.

Киев электроэнергия отключение света графики отключений света

