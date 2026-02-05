  1. В Украине

Восстановление Дарницкой ТЭЦ продлится не менее двух месяцев — Кличко

17:12, 5 февраля 2026
В настоящее время выводы специалистов таковы, что объект получил критические повреждения и на восстановление его систем и оборудования понадобится не менее двух месяцев, заявил Кличко.
На восстановление Дарницкой теплоэлектроцентрали потребуется не менее двух месяцев, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, специалисты уже обследовали характер повреждений оборудования объекта критической инфраструктуры.

Кличко заявил, что Дарницкая ТЭЦ обеспечивала теплоснабжение более 1100 многоэтажных домов в Дарницком и Днепровском районах. После атаки в этих домах слили воду из систем отопления, чтобы предотвратить размораживание.

По выводам специалистов, ТЭЦ получила критические повреждения, и восстановление ее систем и оборудования займет как минимум два месяца — при условии отсутствия новых массированных ударов.

В настоящее время город развернул дополнительные опорные пункты обогрева в школах микрорайонов, где дома остались без тепла. Сейчас работают пункты, подключенные к мобильным котельным:

  • в Дарницком районе — 5 (доступны круглосуточно);
  • в Днепровском районе — 4 (доступны круглосуточно),

кроме тех, которые действовали ранее.

Кроме того, ГСЧС разворачивает 36 дополнительных пунктов в Дарницком районе и 27 — в Днепровском. Адреса пунктов публикуют районные государственные администрации, городские власти и ГСЧС.

В то же время ДТЭК вводит максимально лояльные графики электроснабжения для домов без тепла в Дарницком и Днепровском районах.

Киев КГГА Виталий Кличко

