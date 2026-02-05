Відновлення Дарницької ТЕЦ триватиме щонайменше два місяці — Кличко

Наразі висновки фахівців такі, що обʼєкт отримав критичні ушкодження і на відновлення його систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців, заявив Кличко.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На відновлення Дарницької теплоелектроцентралі знадобиться не менше двох місяців, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. За його словами, фахівці вже обстежили характер ушкоджень обладнання об’єкта критичної інфраструктури.

Кличко заявив, що Дарницька ТЕЦ забезпечувала теплопостачання понад 1100 багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах. Після атаки в цих будинках злили воду з систем опалення, щоб запобігти розмерзанню.

За висновками спеціалістів, ТЕЦ зазнала критичних ушкоджень, і відновлення її систем та обладнання триватиме щонайменше два місяці — за умови відсутності нових масованих ударів.

Наразі місто розгорнуло додаткові опорні пункти обігріву у школах мікрорайонів, де будинки залишилися без тепла. Наразі працюють пункти, підключені до мобільних котелень:

у Дарницькому районі — 5 (доступні цілодобово);

у Дніпровському районі — 4 (доступні цілодобово),

окрім тих, що діяли раніше.

Крім того, ДСНС розгортує 36 додаткових пунктів у Дарницькому районі та 27 — у Дніпровському. Адреси пунктів оприлюднюють районні держадміністрації, міська влада та ДСНС.

Водночас ДТЕК запроваджує максимально лояльні графіки електропостачання для будинків без тепла в Дарницькому та Дніпровському районах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.