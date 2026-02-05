  1. В Україні

Відновлення Дарницької ТЕЦ триватиме щонайменше два місяці — Кличко

17:12, 5 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Наразі висновки фахівців такі, що обʼєкт отримав критичні ушкодження і на відновлення його систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців, заявив Кличко.
Відновлення Дарницької ТЕЦ триватиме щонайменше два місяці — Кличко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На відновлення Дарницької теплоелектроцентралі знадобиться не менше двох місяців, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. За його словами, фахівці вже обстежили характер ушкоджень обладнання об’єкта критичної інфраструктури.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Кличко заявив, що Дарницька ТЕЦ забезпечувала теплопостачання понад 1100 багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах. Після атаки в цих будинках злили воду з систем опалення, щоб запобігти розмерзанню.

За висновками спеціалістів, ТЕЦ зазнала критичних ушкоджень, і відновлення її систем та обладнання триватиме щонайменше два місяці — за умови відсутності нових масованих ударів.

Наразі місто розгорнуло додаткові опорні пункти обігріву у школах мікрорайонів, де будинки залишилися без тепла. Наразі працюють пункти, підключені до мобільних котелень:

  • у Дарницькому районі — 5 (доступні цілодобово);
  • у Дніпровському районі — 4 (доступні цілодобово),

окрім тих, що діяли раніше.

Крім того, ДСНС розгортує 36 додаткових пунктів у Дарницькому районі та 27 — у Дніпровському. Адреси пунктів оприлюднюють районні держадміністрації, міська влада та ДСНС.

Водночас ДТЕК запроваджує максимально лояльні графіки електропостачання для будинків без тепла в Дарницькому та Дніпровському районах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ КМДА Віталій Кличко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Фінмоніторинг без бюрократії: Нотаріальна палата роз’яснила, від яких обов’язків звільнені нотаріуси

Чи повинен нотаріус призначати відповідальним за фінмоніторинг та проходити спеціалізоване навчання кожні три роки

Реальність операції більше не єдиний аргумент: Верховний Суд дозволив ДПС не оцінювати операцію через процедурні помилки

Ігнорування навіть одного уточнюючого запиту податкової може призвести до відмови в реєстрації накладної – позиція Верховного Суду.

10 років без права керування: суд у Львові прирівняв відмову водія від огляду до стану сп’яніння

Суд встановив сувору відповідальність за повторне порушення та ігнорування вимог поліції.

Громадяни зможуть оскаржувати ухвали про відстрочку судових рішень у касаційному порядку

Раніше ухвали про відстрочку або розстрочку виконання рішень не підлягали касаційному оскарженню, законопроєкт має виправити ці недоліки.

КАСУ доповнять спеціальними нормами для звернень в суд органів державного нагляду

Проект закону № 14030 встановлює спеціальну процедуру для позовів органів державного нагляду про застосування заходів реагування та забезпечення доступу до перевірки, з чітко визначеним переліком підстав.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]