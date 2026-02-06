У частини Києва світла буде більше — графіки змінять через пошкодження Дарницької ТЕЦ

У одному районі столиці виникла складна ситуація з опаленням через російський удар по Дарницькій ТЕЦ.

У Києві найбільш критичною зоною залишається район, який забезпечувала теплом ТЕЦ-4. За даними міської влади, найближчим часом відновлення теплопостачання там не очікується. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

«Тому енергетики прагнуть забезпечити покращені графіки електропостачання. Загалом над відновленням електропостачання в місті сьогодні було задіяно 64 ремонтні бригади», - заявили у відомстві.

Ще там додали, що триває робота зі встановлення газових когенераційних установок. Запуск нових об'єктів потужністю 9 МВт і 18 МВт очікується найближчим часом.

«Разом із запуском критично важливим питанням залишається забезпечення фізичного захисту цих об'єктів», - підкреслили в міністерстві.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що на відновлення Дарницької теплоелектроцентралі знадобиться не менше двох місяців.

