Укрзализныця инициирует изменение правил возврата билетов на поезда

Возмещение будет зависеть от даты сдачи билета.

«Укрзализныця» совместно с Министерством развития громад и территорий подготовили проект изменений к правилам и тарифам пассажирских перевозок. Инициатива предусматривает динамическое ценообразование для билетов премиум-сегмента и пересмотр условий возврата средств за билеты.

По данным «Укрзализныци», почти 70% билетов возвращают за 4 дня до отправления поезда. Значительная часть таких мест повторно не продается, из-за чего возникает ситуация, когда билеты заранее отсутствуют в продаже, а поезда отправляются полупустыми.

Таким образом, в УЗ предлагают новую шкалу возврата средств.

Чтобы сократить потери, предлагается привязать сумму возврата к сроку отказа от поездки:

если вернуть билет за 15–20 суток до отправления поезда — средства возвращаются полностью;

за 10–14 суток — возвращается 90% стоимости билета;

за 5–9 суток — 75% стоимости;

от 1 до 4 суток — 50% стоимости;

менее чем за 24 часа до отправления — возвращается в среднем 30% стоимости проезда, как это происходит и сейчас.

Правила будут касаться всех билетов во всех вагонах.

Исключения

Минразвития предусмотрело возможность, что новые условия могут не применяться к военнослужащим и социально уязвимым группам, в частности лицам с инвалидностью, а также к поездам, следующим в прифронтовые регионы. Механизм исключений должна разработать « Укрзализныця».

В настоящее время продолжается обсуждение инициативы.

