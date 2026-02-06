Укрзализныця инициирует изменение правил возврата билетов на поезда
«Укрзализныця» совместно с Министерством развития громад и территорий подготовили проект изменений к правилам и тарифам пассажирских перевозок. Инициатива предусматривает динамическое ценообразование для билетов премиум-сегмента и пересмотр условий возврата средств за билеты.
По данным «Укрзализныци», почти 70% билетов возвращают за 4 дня до отправления поезда. Значительная часть таких мест повторно не продается, из-за чего возникает ситуация, когда билеты заранее отсутствуют в продаже, а поезда отправляются полупустыми.
Таким образом, в УЗ предлагают новую шкалу возврата средств.
Чтобы сократить потери, предлагается привязать сумму возврата к сроку отказа от поездки:
- если вернуть билет за 15–20 суток до отправления поезда — средства возвращаются полностью;
- за 10–14 суток — возвращается 90% стоимости билета;
- за 5–9 суток — 75% стоимости;
- от 1 до 4 суток — 50% стоимости;
- менее чем за 24 часа до отправления — возвращается в среднем 30% стоимости проезда, как это происходит и сейчас.
Правила будут касаться всех билетов во всех вагонах.
Исключения
Минразвития предусмотрело возможность, что новые условия могут не применяться к военнослужащим и социально уязвимым группам, в частности лицам с инвалидностью, а также к поездам, следующим в прифронтовые регионы. Механизм исключений должна разработать « Укрзализныця».
В настоящее время продолжается обсуждение инициативы.
