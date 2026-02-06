  1. В Украине

Укрзализныця инициирует изменение правил возврата билетов на поезда

11:47, 6 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Возмещение будет зависеть от даты сдачи билета.
Укрзализныця инициирует изменение правил возврата билетов на поезда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

«Укрзализныця» совместно с Министерством развития громад и территорий подготовили проект изменений к правилам и тарифам пассажирских перевозок. Инициатива предусматривает динамическое ценообразование для билетов премиум-сегмента и пересмотр условий возврата средств за билеты.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным «Укрзализныци», почти 70% билетов возвращают за 4 дня до отправления поезда. Значительная часть таких мест повторно не продается, из-за чего возникает ситуация, когда билеты заранее отсутствуют в продаже, а поезда отправляются полупустыми.

Таким образом, в УЗ предлагают новую шкалу возврата средств.

Чтобы сократить потери, предлагается привязать сумму возврата к сроку отказа от поездки:

  • если вернуть билет за 15–20 суток до отправления поезда — средства возвращаются полностью;
  • за 10–14 суток — возвращается 90% стоимости билета;
  • за 5–9 суток — 75% стоимости;
  • от 1 до 4 суток — 50% стоимости;
  • менее чем за 24 часа до отправления — возвращается в среднем 30% стоимости проезда, как это происходит и сейчас.

Правила будут касаться всех билетов во всех вагонах.

Исключения

Минразвития предусмотрело возможность, что новые условия могут не применяться к военнослужащим и социально уязвимым группам, в частности лицам с инвалидностью, а также к поездам, следующим в прифронтовые регионы. Механизм исключений должна разработать « Укрзализныця».

В настоящее время продолжается обсуждение инициативы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги Украина Укрзализныця

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет по вопросам цифровой трансформации рассмотрит законопроект о добропорядочности в Нацполиции

Законопроект декларирует добропорядочность как принцип службы в полиции, однако эксперты указывают на правовые коллизии и риски для действующих полицейских.

Дилемма для фермера: Верховный Суд о границах гражданского и хозяйственного судопроизводства

Суд определил юрисдикцию в спорах о возмещении ущерба юридическими лицами.

НБУ изменяет правила игры: новые требования к внутреннему аудиту финкомпаний с 2026 года

Новые стандарты внутреннего аудита, обязательные годовые планы и программа обеспечения качества: жесткие правила от Национального банка для рынка финансов.

Реформа реализации санкционных авто: Верховная Рада инициирует новый механизм продажи Фондом госимущества и АРМА

Продажа по сниженной цене: новый закон о санкционных активах может оставить бюджет без таможенных платежей.

Суд предоставляет лишь право на брак в 16 лет: несовершеннолетняя сама решает, воспользоваться им или нет

Суд не автоматически разрешает несовершеннолетним вступать в брак — каждый случай рассматривается отдельно, оценивая, готов ли ребёнок к браку и соответствует ли он его интересам

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]