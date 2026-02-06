  1. В Україні

Укрзалізниця ініціює зміну правил повернення квитків на поїзди

11:47, 6 лютого 2026
Відшкодування залежатиме від дати здачі квитка.
Укрзалізниця спільно з Міністерство розвитку громад та територій підготували проєкт змін до правил і тарифів пасажирських перевезень. Ініціатива передбачає динамічне ціноутворення для квитків преміумсегмента та перегляд умов повернення коштів за квитки.

За даними «Укрзалізниці», майже 70% квитків повертають за 4 дні до відправлення поїзда. Значна частина таких місць повторно не продається, через що виникає ситуація, коли квитки заздалегідь відсутні у продажу, а поїзди вирушають напівпорожніми.

Таким чином, в УЗ пропонують нову шкалу повернення коштів.

Щоб зменшити втрати, пропонується прив’язати суму повернення до строку відмови від поїздки:

  • якщо повернути квиток за 15-20 діб до відправлення поїзда — кошти повертаються повністю;
  • за 10-14 діб — повертається 90% вартості квитка;
  • за 5-9 діб — 75% вартості;
  • від 1 до 4 діб — 50% вартості;
  • менше ніж за 24 години до відправлення – повертається в середньому 30% вартості проїзду, як це відбувається і зараз.

Правила стосуватимуться всіх квитків у всіх вагонах.

Винятки

Мінрозвитку передбачило можливість, що нові умови можуть не застосовуватися до військовослужбовців і соціально вразливих груп, зокрема осіб з інвалідністю, а також до поїздів, що прямують у прифронтові регіони. Механізм винятків має напрацювати «Укрзалізниця».

Наразі триває обговорення ініціативи.

гроші Україна Укрзалізниця

