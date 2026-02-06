Конфликт интересов — НАПК разъяснило основные составляющие

Совокупность некоторых факторов дает основания утверждать, что частный интерес лица может влиять на объективность и беспристрастность при совершении лицом действия, принятии решения.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разъяснило основные составляющие конфликта интересов.

Потенциальный конфликт интересов — наличие у лица частного интереса в сфере, в которой оно выполняет свои служебные или представительские полномочия, что может повлиять на объективность или беспристрастность принятия им решений либо на совершение или несовершение действий при выполнении указанных полномочий (ст. 1 Закона).

Реальный конфликт интересов — противоречие между частным интересом лица и его служебными или представительскими полномочиями, которое влияет на объективность или беспристрастность принятия решений либо на совершение или несовершение действий при выполнении указанных полномочий (ст. 1 Закона).

Частный интерес — любой имущественный или неимущественный интерес лица, в том числе обусловленный личными, семейными, дружескими или иными внеслужебными отношениями с физическими или юридическими лицами, включая те, которые возникают в связи с членством или деятельностью в общественных, политических, религиозных или иных организациях (ст. 1 Закона).

Учитывая приведенные определения, конфликт интересов может существовать у лица в ситуации, когда одновременно присутствуют следующие его составляющие:

у лица имеется частный интерес;

у лица имеются служебные полномочия, при реализации которых оно может по собственному усмотрению совершать действия, принимать решения именно по вопросу, в котором у него имеется частный интерес;

такие служебные полномочия имеют дискреционный характер (то есть являются такими, когда лицо может по собственному усмотрению выбирать из нескольких юридически допустимых действий, решений).

Именно совокупность указанных факторов дает основания утверждать, что частный интерес лица может влиять на объективность и беспристрастность при совершении лицом действия, принятии решения, а следовательно, у лица имеется конфликт интересов.

При отсутствии по крайней мере одной из составляющих — служебных полномочий дискреционного характера и/или частного интереса — конфликт интересов не возникает.

