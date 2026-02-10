  1. В Украине

Отец ребенка пропал без вести: имеет ли мать право на дополнительный социальный отпуск

07:18, 10 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Работодатель обязан предоставить отпуск после подачи подтверждающих документов.
Отец ребенка пропал без вести: имеет ли мать право на дополнительный социальный отпуск
Иллюстративное фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В случае если отец ребенка пропал без вести, мать имеет право на ежегодный дополнительный социальный отпуск. Об этом сообщает Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Законодательство предусматривает социальные гарантии для матерей, которые фактически самостоятельно воспитывают ребенка, в частности в случаях, когда второй из родителей признан безвестно отсутствующим.

Какие документы нужны работодателю

Для подтверждения права на дополнительный социальный отпуск работница должна предоставить работодателю один из следующих документов:

  • решение суда о признании физического лица безвестно отсутствующим;
  • определение суда об открытии производства по делу о признании лица безвестно отсутствующим;
  • или иной документ, подтверждающий соответствующий юридический статус.

На основании представленных документов работодатель обязан предоставить работнице дополнительный социальный отпуск.

Продолжительность отпуска

Мать, воспитывающая ребенка при таких обстоятельствах, имеет право на ежегодный дополнительный социальный отпуск продолжительностью 10 календарных дней.

Если одновременно существует несколько оснований для его предоставления (например, воспитание двух детей), общая продолжительность отпуска может составлять до 17 календарных дней.

Важный нюанс

В Гоструда подчеркивают: данный социальный отпуск предоставляется ежегодно и не зависит от факта получения алиментов. То есть даже в случае выплаты или невыплаты алиментов право матери на дополнительный отпуск сохраняется.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Законопроект о подборе на должность Главы ГСА требует доработки: замечания Комитета

Законопроект о совершенствовании конкурса на должность Главы ГСА соответствует международным обязательствам Украины и стандартам ЕС, хотя требует доработки в части сроков подготовки конкурсной документации.

Рада готовит новые правила для обрученных: за отказ от брака заставят платить

Проект Гражданского Кодекса предлагает возмещать моральный вред.

Судьи поставили под сомнение законопроект Галины Третьяковой, который ограничивает вознаграждение судей

Почему законопроект Галины Третьяковой о справедливой системе оплаты труда вызвал критику со стороны представителей судебной власти.

Брака в 14 лет не будет, но с 16 — по решению суда: альтернативный проект Гражданского кодекса

Альтернативный проект предусматривает возможность заключения брака лицами с 16 лет только по решению суда.

Нотариальная палата требует от Минюста перейти на электронный акт

Инициированные изменения позволят сократить технические ошибки, предотвратят потери прав клиентов, штрафы и бумажный хаос.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]