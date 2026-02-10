Отец ребенка пропал без вести: имеет ли мать право на дополнительный социальный отпуск

Работодатель обязан предоставить отпуск после подачи подтверждающих документов.

В случае если отец ребенка пропал без вести, мать имеет право на ежегодный дополнительный социальный отпуск. Об этом сообщает Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда.

Законодательство предусматривает социальные гарантии для матерей, которые фактически самостоятельно воспитывают ребенка, в частности в случаях, когда второй из родителей признан безвестно отсутствующим.

Какие документы нужны работодателю

Для подтверждения права на дополнительный социальный отпуск работница должна предоставить работодателю один из следующих документов:

решение суда о признании физического лица безвестно отсутствующим;

определение суда об открытии производства по делу о признании лица безвестно отсутствующим;

или иной документ, подтверждающий соответствующий юридический статус.

На основании представленных документов работодатель обязан предоставить работнице дополнительный социальный отпуск.

Продолжительность отпуска

Мать, воспитывающая ребенка при таких обстоятельствах, имеет право на ежегодный дополнительный социальный отпуск продолжительностью 10 календарных дней.

Если одновременно существует несколько оснований для его предоставления (например, воспитание двух детей), общая продолжительность отпуска может составлять до 17 календарных дней.

Важный нюанс

В Гоструда подчеркивают: данный социальный отпуск предоставляется ежегодно и не зависит от факта получения алиментов. То есть даже в случае выплаты или невыплаты алиментов право матери на дополнительный отпуск сохраняется.

