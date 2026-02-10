Батько дитини зник безвісти: чи має мати право на додаткову соціальну відпустку

Роботодавець зобов’язаний надати відпустку після подання підтвердних документів.

У разі якщо батько дитини зник безвісти, мати має право на щорічну додаткову соціальну відпустку. Про це повідомляє Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці.

Законодавство передбачає соціальні гарантії для матерів, які фактично самостійно виховують дитину, зокрема у випадках, коли другий з батьків визнаний безвісно відсутнім.

Які документи потрібні роботодавцю

Для підтвердження права на додаткову соціальну відпустку працівниця має надати роботодавцю один із таких документів:

рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою;

ухвалу суду про відкриття провадження у справі щодо визнання особи безвісно відсутньою;

або інший документ, що підтверджує відповідний юридичний статус.

На підставі поданих документів роботодавець зобов’язаний надати працівниці додаткову соціальну відпустку.

Тривалість відпустки

Мати, яка виховує дитину за таких обставин, має право на щорічну додаткову соціальну відпустку тривалістю 10 календарних днів.

Якщо одночасно існує кілька підстав для її надання (наприклад, виховання двох дітей), загальна тривалість відпустки може становити до 17 календарних днів.

Важливий нюанс

У Держпраці наголошують: ця соціальна відпустка надається щороку та не залежить від факту отримання аліментів. Тобто навіть у разі виплати або невиплати аліментів право матері на додаткову відпустку зберігається.

