  1. В Україні

Батько дитини зник безвісти: чи має мати право на додаткову соціальну відпустку

07:18, 10 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Роботодавець зобов’язаний надати відпустку після подання підтвердних документів.
Батько дитини зник безвісти: чи має мати право на додаткову соціальну відпустку
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У разі якщо батько дитини зник безвісти, мати має право на щорічну додаткову соціальну відпустку. Про це повідомляє Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Законодавство передбачає соціальні гарантії для матерів, які фактично самостійно виховують дитину, зокрема у випадках, коли другий з батьків визнаний безвісно відсутнім.

Які документи потрібні роботодавцю

Для підтвердження права на додаткову соціальну відпустку працівниця має надати роботодавцю один із таких документів:

  • рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою;
  • ухвалу суду про відкриття провадження у справі щодо визнання особи безвісно відсутньою;
  • або інший документ, що підтверджує відповідний юридичний статус.

На підставі поданих документів роботодавець зобов’язаний надати працівниці додаткову соціальну відпустку.

Тривалість відпустки

Мати, яка виховує дитину за таких обставин, має право на щорічну додаткову соціальну відпустку тривалістю 10 календарних днів.

Якщо одночасно існує кілька підстав для її надання (наприклад, виховання двох дітей), загальна тривалість відпустки може становити до 17 календарних днів.

Важливий нюанс

У Держпраці наголошують: ця соціальна відпустка надається щороку та не залежить від факту отримання аліментів. Тобто навіть у разі виплати або невиплати аліментів право матері на додаткову відпустку зберігається.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Квоти для забезпечення незалежності судової влади: як Рада обирає і звільняє членів ВРП

Парламент розпочав процедуру відбору кандидатів у члени ВРП

Законопроєкт про відбір на посаду Голови ДСА потребує доопрацювання: зауваження Комітету

Законопроєкт про вдосконалення конкурсу на посаду Голови ДСА відповідає міжнародним зобов’язанням України та стандартам ЄС, хоча потребує доопрацювання щодо строків підготовки конкурсної документації.

Рада готує нові правила для заручених: за відмову від шлюбу змусять платити

Проєкт Цивільного кодексу пропонує компенсувати моральну шкоду.

Судді поставили під сумнів законопроєкт Галини Третьякової, який обмежує суддівську винагороду

Чому законопроєкт Галини Третьякової про справедливу систему оплати праці викликав критику з боку представників судової влади.

Шлюбу у 14 років не буде, але з 16 — за рішенням суду: альтернативний проєкт Цивільного кодексу

Альтернативний проєкт передбачає можливість одруження осіб від 16 років лише за рішенням суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]