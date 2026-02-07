  1. В Украине

Свадьбу отменили после подачи заявления: можно ли вернуть деньги за подготовку

19:06, 7 февраля 2026
Расходы на платье, фотосъемку или зал: что можно вернуть, а что — нет.
Отмена свадьбы после подачи заявления о государственной регистрации брака — ситуация неприятная, но не единичная. Законодательство учитывает такие случаи и предусматривает механизмы защиты для того из женихов, кто уже понес расходы на подготовку к торжеству. Об этом напоминает Сумское межрегиональное управление Министерства юстиции.

Подготовка к свадьбе обычно связана со значительными расходами — от свадебного наряда и фотосъемки до бронирования зала или других услуг. В то же время даже после официальной подачи заявления о регистрации брака один из женихов может изменить решение, и регистрация так и не состоится.

Когда можно требовать возмещения расходов

Как разъясняют в Минюсте, Семейный кодекс Украины предусматривает право на возмещение расходов в случае отказа одного из женихов от вступления в брак. Речь идет исключительно о фактически понесенных расходах, непосредственно связанных с подготовкой к регистрации брака и празднованию — например, расходах на свадебную одежду, услуги фотографа или другие подтвержденные услуги.

Во многих случаях такие вопросы удается урегулировать мирно, по взаимному согласию сторон. Если же договориться не удается, лицо, понесшее расходы, имеет право обратиться в суд, предоставив доказательства — чеки, договоры, квитанции или другие документы, подтверждающие понесенные расходы.

Когда компенсация не предусмотрена

В то же время закон устанавливает и исключения. Расходы не подлежат возмещению, если свадьба была отменена из-за:

  • скрытия одним из женихов важной информации, имеющей существенное значение для брака;
  • неприемлемого или неправомерного поведения одного из женихов, ставшего причиной отказа от вступления в брак.

В таких случаях закон не возлагает обязанность компенсировать расходы на другую сторону.

Что стоит помнить

Специалисты советуют: если подготовка к свадьбе сопровождается значительными расходами, важно сохранять все финансовые документы, поскольку именно они могут стать ключевыми доказательствами в случае возникновения спора.

минюст брак Министерство юстиции Украины

