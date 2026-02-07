Весілля скасували після подачі заяви: чи можна повернути гроші за підготовку

итрати на сукню, фотозйомку чи зал: що можна повернути, а що — ні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Скасування весілля після подачі заяви про державну реєстрацію шлюбу — ситуація неприємна, але не поодинока. Законодавство враховує такі випадки та передбачає механізми захисту для того з наречених, хто вже поніс витрати на підготовку до урочистостей. Про це нагадує Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Підготовка до весілля зазвичай пов’язана з чималими витратами — від весільного вбрання та фотозйомки до бронювання залу чи інших послуг. Водночас навіть після офіційного подання заяви про реєстрацію шлюбу один із наречених може змінити рішення, і реєстрація так і не відбудеться.

Коли можна вимагати відшкодування витрат

Як роз’яснюють у Мін’юсті, Сімейний кодекс України передбачає право на відшкодування витрат у разі відмови одного з наречених від одруження. Йдеться виключно про фактично понесені витрати, безпосередньо пов’язані з підготовкою до реєстрації шлюбу та святкування — наприклад, витрати на весільний одяг, послуги фотографа чи інші підтверджені послуги.

У багатьох випадках такі питання вдається врегулювати мирно, за взаємною згодою сторін. Якщо ж домовитися не вдається, особа, яка понесла витрати, має право звернутися до суду, надавши докази — чеки, договори, квитанції чи інші документи, що підтверджують понесені витрати.

Коли компенсація не передбачена

Водночас закон встановлює й винятки. Витрати не підлягають відшкодуванню, якщо весілля було скасоване через:

приховування одним із наречених важливої інформації, яка має істотне значення для шлюбу;

неприйнятну або неправомірну поведінку одного з наречених, що стала причиною відмови від одруження.

У таких випадках закон не покладає обов’язок компенсувати витрати на іншу сторону.

Що варто пам’ятати

Фахівці радять: якщо підготовка до весілля супроводжується значними витратами, важливо зберігати всі фінансові документи, адже саме вони можуть стати ключовими доказами у разі виникнення спору.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.