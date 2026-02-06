Зеленский анонсировал кадровые изменения в подразделениях Воздушных сил, противодействующих шахедам

Компонент малой ПВО – именно противодействия ударным дронам – должен работать значительно сильнее и не допускать тех проблем, которые сейчас есть, – отметил Президент.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Воздушных силах Вооруженных Сил Украины произойдут кадровые изменения. По его словам, речь идет об отдельных областях и подразделениях, ответственных за сбитие шахедов.

Глава государства подчеркнул, что компонент малой противовоздушной обороны, занимающийся противодействием ударным БПЛА, должен работать значительно эффективнее и не допускать фиксируемых в настоящее время проблем. Зеленский отметил, что на отдельных направлениях система защиты выстроена лучше, в то же время на других ее необходимо существенно усиливать.

Президент также сообщил, что министр обороны Украины напрямую занимается этим вопросом, а командующий Воздушными силами получил дополнительные поручения.

Зеленский подчеркнул, что эффективные решения, уже дающие результат на отдельных направлениях и уровнях, должны внедряться повсюду, где показатели остаются ниже.

Напомним, Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в части регионов по сбитию шахедов.

