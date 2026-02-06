Зеленський анонсував кадрові зміни в підрозділах Повітряних сил, що протидіють шахедам

Компонент малої ППО – саме протидії ударним дронам – повинен працювати значно сильніше та не допускати тих проблем, які зараз є, — зазначив Президент.

Президент Володимир Зеленський у зверненні заявив, що у Повітряних силах Збройних Сил України відбудуться кадрові зміни. За його словами, наразі йдеться про окремі області та підрозділи, відповідальні за збиття шахедів.

Глава держави наголосив, що компонент малої протиповітряної оборони, який займається протидією ударним БПЛА, має працювати значно ефективніше та не допускати проблем, які фіксуються нині. Зеленський зазначив, що на окремих напрямках система захисту вибудувана краще, водночас на інших її необхідно суттєво посилювати.

Президент також повідомив, що міністр оборони України безпосередньо займається цим питанням, а командувач Повітряних сил отримав додаткові доручення.

Зеленський підкреслив, що ефективні рішення, які вже дають результат на окремих напрямках і рівнях, мають впроваджуватися всюди, де показники залишаються нижчими.

Нагадаємо, Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів щодо збиття шахедів.

