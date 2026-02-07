  1. В Украине

Индексация пенсий в марте: у кого и на сколько вырастут выплаты

11:51, 7 февраля 2026
Ожидается, что уровень индексации будет от 11,97% до около 14,6%.
Следующая индексация пенсий в Украине намечена на март 2026 года. По предварительным подсчетам, размер повышения может составлять от 11,97% до 14,6%, однако окончательный показатель станет известен только в конце февраля, после обновления статистики по инфляции и средней зарплате.

Как сообщает OBOZ.UA, с учетом прогнозов Национального банка и актуальных тенденций роста зарплат реальные пенсионные выплаты могут увеличиться еще больше благодаря дополнительным надбавкам, в том числе возрастным.

Кабинет Министров должен официально утвердить процент индексации до конца февраля, чтобы повышение вступило в силу с 1 марта 2026 года.

Согласно действующему законодательству, ежегодное обновление пенсий начинается 1 марта — оно предусматривает перерасчет ранее назначенных выплат путем корректировки показателя средней заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы и учитывается при начислении пенсии.

В то же время, как ожидается, автоматическая индексация для новоназначенных пенсий правительство может не применяться. В результате некоторые пенсионеры могут получить лишь символическое повышение или будут вынуждены обращаться в суд для защиты своих прав.

