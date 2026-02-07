Індексація пенсій у березні: у кого та на скільки зростуть виплати

Очікується, що рівень індексації буде від 11,97% до близько 14,6%.

Наступна індексація пенсій в Україні запланована на березень 2026 року. За попередніми підрахунками, розмір підвищення може становити від 11,97% до 14,6%, проте остаточний показник стане відомим лише наприкінці лютого, після оновлення статистики щодо інфляції та середньої зарплати.

Як повідомляє OBOZ.UA, з урахуванням прогнозів Національного банку та актуальних тенденцій зростання зарплат, реальні пенсійні виплати можуть збільшитися ще більше завдяки додатковим надбавкам, зокрема віковим.

Кабінет Міністрів має офіційно затвердити відсоток індексації до кінця лютого, щоб підвищення набуло чинності з 1 березня 2026 року.

Згідно з чинним законодавством, щорічне оновлення пенсій розпочинається 1 березня — воно передбачає перерахунок раніше призначених виплат шляхом коригування показника середньої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески та яка враховується при нарахуванні пенсії.

Водночас, як очікується, автоматичну індексацію для новопризначених пенсій уряд може не застосовувати. У результаті деякі пенсіонери можуть отримати лише символічне підвищення або ж будуть змушені звертатися до суду для захисту своїх прав.

