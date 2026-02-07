  1. В Україні

Індексація пенсій у березні: у кого та на скільки зростуть виплати

11:51, 7 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Очікується, що рівень індексації буде від 11,97% до близько 14,6%.
Індексація пенсій у березні: у кого та на скільки зростуть виплати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Наступна індексація пенсій в Україні запланована на березень 2026 року. За попередніми підрахунками, розмір підвищення може становити від 11,97% до 14,6%, проте остаточний показник стане відомим лише наприкінці лютого, після оновлення статистики щодо інфляції та середньої зарплати.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомляє OBOZ.UA, з урахуванням прогнозів Національного банку та актуальних тенденцій зростання зарплат, реальні пенсійні виплати можуть збільшитися ще більше завдяки додатковим надбавкам, зокрема віковим.

Кабінет Міністрів має офіційно затвердити відсоток індексації до кінця лютого, щоб підвищення набуло чинності з 1 березня 2026 року.

Згідно з чинним законодавством, щорічне оновлення пенсій розпочинається 1 березня — воно передбачає перерахунок раніше призначених виплат шляхом коригування показника середньої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески та яка враховується при нарахуванні пенсії.

Водночас, як очікується, автоматичну індексацію для новопризначених пенсій уряд може не застосовувати. У результаті деякі пенсіонери можуть отримати лише символічне підвищення або ж будуть змушені звертатися до суду для захисту своїх прав.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Громадяни зможуть оскаржувати ухвали про відстрочку судових рішень у касаційному порядку

Раніше ухвали про відстрочку або розстрочку виконання рішень не підлягали касаційному оскарженню, законопроєкт має виправити ці недоліки.

КАСУ доповнять спеціальними нормами для звернень в суд органів державного нагляду

Проект закону № 14030 встановлює спеціальну процедуру для позовів органів державного нагляду про застосування заходів реагування та забезпечення доступу до перевірки, з чітко визначеним переліком підстав.

Аліменти стануть власністю дитини — що змінює новий Цивільний кодекс і які новації чекають неплатників

Проєкт Цивільного кодексу України об’єднує сімейне право з цивільним і запроваджує нові системні правила стягнення аліментів.

Україна зможе залучати рятувальників і техніку для надання допомоги за кордоном у надзвичайних ситуаціях

Законопроєкт передбачає європейський підхід до захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій, пов’язаних із затопленнями.

Кабмін пропонує скасувати кримінальну відповідальність за «злісну непокору» в колоніях

Розроблений Мін'юстом законопроект має на меті відмову від каральних практик та приведення законодавства у відповідність до стандартів Ради Європи.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]