Отправка повесток: какие полномочия имеют ТЦК в 2026 году

В случае неявки по повестке на каждый отдельный вызов может быть наложен отдельный штраф – Киевский ТЦК.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевский областной ТЦК и СП разъяснил, возможна ли непрерывная рассылка повесток в случае, если военнообязанный не является по предыдущим вызовам, а также какая ответственность предусмотрена в подобных ситуациях.

Повестки направляются с целью обеспечения выполнения гражданином своего долга перед государством. В случае неявки на каждый отдельный вызов может быть наложен отдельный штраф. Таким образом, размер и количество взысканий зависят от конкретных действий лица и зафиксированных фактов нарушений.

В настоящее время система воинского учёта интегрирована с государственными реестрами, что позволяет автоматически выявлять лиц, уклоняющихся от выполнения обязанностей. ТЦК имеют право выносить постановления об административных штрафах даже без личного присутствия гражданина — при наличии подтверждения получения повестки либо зафиксированного отказа от её вручения.

Длительная неуплата штрафов может привести к блокированию банковских счетов.

Хотя законодательством не установлено конкретное количество возможных вызовов, на практике территориальные центры комплектования регулярно направляют повторные повестки, поскольку это связано с выполнением конституционного долга гражданина.

Инструкция по уплате штрафов от Минобороны:

сначала необходимо загрузить приложение «Резерв+»;

затем перейти в раздел «Штрафы онлайн» и подать заявление о признании нарушения;

после этого в течение трёх дней ТЦК должен рассмотреть заявление и направить постановление. Далее появляется возможность оплатить штраф в размере 8500 грн — 50% от полной суммы. Срок оплаты составляет 20 дней.

Если не оплатить штраф в течение 20 дней, придётся уплатить полную сумму — 17 000 грн. В случае неуплаты в течение следующих 20 дней штраф удваивается и составит 34 000 грн.

Предприятиям необходимо обеспечить среднюю заработную плату на уровне не менее 21,6 тыс. грн для бронирования сотрудников в связи с повышением минимальной заработной платы в государственном бюджете на 2026 год.

Согласно закону «О государственном бюджете на 2026 год», с января минимальная заработная плата выросла с 8000 грн до 8647 грн (в почасовом размере — 52 грн).

В соответствии с постановлением от 22.11.2024 №1332, для бронирования работников предприятия должны иметь среднюю заработную плату не ниже 2,5 минимальных (в 2025 году — 20 тыс. грн в месяц), а сотрудники-претенденты на бронирование также должны получать такую зарплату на протяжении всего периода бронирования.

Таким образом, в связи с повышением минимальной заработной платы предприятия с 1 января 2026 года обязаны обеспечивать среднюю зарплату на уровне не менее 21 617,5 грн в месяц, а их работники-претенденты на бронирование — получать такую же заработную плату в течение всего срока бронирования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.