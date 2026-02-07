Надсилання повісток: які повноваження мають ТЦК у 2026 році

У разі неявки за повісткою на кожен окремий виклик може бути накладено окремий штраф — Київський ТЦК.

Київський обласний ТЦК та СП пояснив, чи можлива безперервна розсилка повісток у разі, якщо військовозобов’язаний не з’являється за попередніми викликами, та яку відповідальність передбачено в таких ситуаціях.

Повістки надсилаються для забезпечення виконання громадянином свого обов’язку перед державою. У разі неявки на кожен окремий виклик може бути накладено окремий штраф. Тобто, розмір і кількість стягнень залежать від конкретних дій особи та задокументованих фактів порушення.

Наразі військовий облік інтегровано з державними реєстрами, що дозволяє автоматично виявляти осіб, які ухиляються від обов’язків. ТЦК мають повноваження виносити постанови про адміністративні штрафи навіть без особистої присутності громадянина — за умови наявності підтвердження про отримання повістки або зафіксовану відмову від її вручення.

Тривала несплата штрафів може призвести до блокування банківських рахунків.

Хоча в законодавстві не вказано конкретної кількості можливих викликів, у практиці ТЦК багаторазове надсилання повісток є звичною процедурою, оскільки воно пов’язане з виконанням конституційного обов’язку громадянина.

Інструкція зі сплати штрафів від Міноборони:

спершу треба завантажити «Резерв+»;

потім перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення;

далі протягом трьох днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8500 грн – 50% від повної суми. На оплату є термін у 20 днів.

Якщо не заплатити за 20 днів, доведеться заплатити повну суму – 17 000 грн. У разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме 34 000 грн.

Підприємствам потрібно мати середню зарплату від 21,6 тис. грн для бронювання співробітників у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати в державному бюджеті на 2026 рік.

Згідно із законом «Про державний бюджет на 2026 рік», із січня мінімальна заробітна плата зросла з 8000 грн до 8647 грн (у погодинному розмірі – 52 грн).

Згідно з постановою від 22.11.2024 №1332, для бронювання працівників підприємства повинні мати середню заробітну плату від 2,5 мінімальних (у 2025 році – 20 тис. грн на місяць), їхні працівники-претенденти на бронювання також повинні мати таку зарплату продовж періоду бронювання.

Таким чином, у зв’язку з підвищенням мінімальної зарплати, підприємства з 1 січня 2026 року повинні мати середню зарплату від 21 617,5 грн на місяць, а їхні працівники-претенденти на бронювання – таку зарплату продовж періоду бронювання.

