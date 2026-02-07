Цифровое управление долгами и е-аудит: Государственная налоговая служба определила ключевые приоритеты на 2026 год

Налоговая определила цифровизацию и ИТ-интеграцию как ключевые направления работы на 2026 год.

Несмотря на военные и ресурсные ограничения, Государственная налоговая служба Украины работает в рамках европейских налоговых подходов. Об этом сообщил заместитель председателя ГНС Сергей Лысеюк во время заседания 16-го Руководящего комитета EU4PFM, сообщили в ГНС.

Отмечается, что в 2025 году сотрудничество ГНС с EU4PFM было сосредоточено на завершении ключевых инициатив и практической работе по выполнению требований, необходимых для членства Украины в Европейском Союзе. 2026 определен этапом перехода от отдельных успешных решений к системному масштабированию налоговых реформ.

Сергей Лысеюк отметил ключевые приоритеты ГНС на 2026 год:

Цифровое управление налоговым долгом.

Внедрение современной цифровой модели управления налоговым долгом, что позволит повысить фискальную эффективность.

Модернизация и масштабирование «Э-аудита».

Среди приоритетов — развитие решений SAF-T, расширение аналитических инструментов и подготовка учебных материалов как для работников ГНС, так и для налогоплательщиков.

Риск-ориентированные подходы и управление на основе данных.

Речь идет об Автоматизированной системе управления рисками и ITARIS в сфере международного налогообложения, что позволит концентрировать ресурсы на реальных налоговых рисках.

Интеграция с европейскими системами.ГНС ожидает практического продвижения в работе над будущей интеграцией ИТ-систем ГНС с системами ЕС, такими как VIES, OSS, CESOP, EMCS, VAT Refund — ключевыми

элементами вхождения Украины в общее европейское налоговое пространство.

Гармонизация национального законодательства с правом ЕС.

«Формирование приоритетов 2026 года основывается на конкретных результатах, достигнутых в предыдущий период. Именно 2025 год стал этапом формирования фундамента для дальнейших системных изменений, когда Государственная налоговая служба сосредоточилась на завершении ключевых реформ и подготовке институциональных, законодательных и цифровых предпосылок для их масштабирования», — отметил Лысеюк.

