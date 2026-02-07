Цифрове управління боргами та е-аудит: Державна податкова служба визначила ключові пріоритети на 2026 рік

Податкова визначила цифровізацію та ІТ-інтеграцію як ключові напрями роботи на 2026 рік.

Незважаючи на воєнні та ресурсні обмеження, Державна податкова служба України працює в межах європейських податкових підходів. Про це повідомив заступник голови ДПС Сергій Лисеюк під час засідання 16-го Керівного комітету EU4PFM, повідомили у ДПС.

Зазначається, що у 2025 році співпраця ДПС з EU4PFM була зосереджена на завершенні ключових ініціатив та практичній роботі для виконання вимог, необхідних для членства України в Європейському Союзі. 2026 рік визначено етапом переходу від окремих успішних рішень до системного масштабування податкових реформ.

Сергій Лисеюк відзначив ключові пріоритети ДПС на 2026 рік:

- Цифрове управління податковим боргом.

Впровадження сучасної цифрової моделі управління податковим боргом, що дозволить підвищити фіскальну ефективність.

- Модернізація та масштабування «Е-аудиту».

Серед пріоритетів – розвиток SAF-T рішень, розширення аналітичних інструментів і підготовка навчальних матеріалів як для працівників ДПС, так і для платників податків.

- Ризик-орієнтовані підходи та управління на основі даних.

Йдеться про Автоматизовану систему управління ризиками і ITARIS у сфері міжнародного оподаткування, що дозволить концентрувати ресурси на реальних податкових ризиках.

- Інтеграція з європейськими системами.

ДПС очікує практичного просування у роботі над майбутнею інтеграцією ІТ систем ДПС з системами ЄС таких як VIES, OSS, CESOP, EMCS, VAT Refund – ключових елементів входження України до спільного європейського податкового простору.

- Гармонізація національного законодавства з правом ЄС.

«Формування пріоритетів 2026 року базується на конкретних результатах, досягнутих у попередній період. Саме 2025 рік став етапом формування фундаменту для подальших системних змін, коли Державна податкова служба зосередилася на завершенні ключових реформ та підготовці інституційних, законодавчих і цифрових передумов для їх масштабування», – відзначив Лисеюк.

