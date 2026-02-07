Гаражи, офисы, гостиницы: что входит в перечень нежилой недвижимости

Налоговая служба разъяснила, какие здания и помещения считаются нежилой недвижимостью.

Главное управление ГНС в Днепропетровской области разъяснило, какие объекты относятся к нежилой недвижимости и подлежат налогообложению. Речь идет о зданиях и их составных частях, которые не используются для проживания, а имеют коммерческое, хозяйственное, производственное или иное функциональное назначение. Налоговики привели перечень основных категорий такой недвижимости.

В частности, к объектам нежилой недвижимости относятся:

а) здания гостиничные – гостиницы, мотели, кемпинги, пансионаты, рестораны и бары, туристические базы, горные приюты, лагеря для отдыха, дома отдыха;

б) здания офисные – здания финансового обслуживания, административно-бытовые здания, здания для конторских и административных целей;

в) здания торговые – торговые центры, универмаги, магазины, крытые рынки, павильоны и залы для ярмарок, станции технического обслуживания автомобилей, столовые, кафе, закусочные, базы и склады предприятий торговли и общественного питания, здания предприятий бытового обслуживания;

г) гаражи – гаражи (наземные и подземные) и крытые автомобильные стоянки;

ґ) здания промышленные и склады;

д) здания для публичных выступлений (казино, игорные дома);

е) хозяйственные (приусадебные) здания – вспомогательные (нежилые) помещения, к которым относятся сараи, хлевы, гаражи, летние кухни, мастерские, уборные, погреба, навесы, котельные, бойлерные, трансформаторные подстанции и тому подобное;

є) другие здания.

