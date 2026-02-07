  1. В Україні

Гаражі, офіси, готелі: що входить до переліку нежитлової нерухомості

20:54, 7 лютого 2026
Податкова служба роз’яснила, які будівлі та приміщення вважаються нежитловою нерухомістю.
Гаражі, офіси, готелі: що входить до переліку нежитлової нерухомості
Головне управління ДПС у Дніпропетровській області роз’яснило, які об’єкти належать до нежитлової нерухомості та підлягають оподаткуванню. Йдеться про будівлі та їхні складові, що не використовуються для проживання, а мають комерційне, господарське, виробниче або інше функціональне призначення. Податківці навели перелік основних категорій такої нерухомості.

Зокрема, до об’єктів нежитлової нерухомості відносяться:

а) будівлі готельні – готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні – будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

в) будівлі торговельні – торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі – гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

е) господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

є) інші будівлі.

