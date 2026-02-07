  1. В Украине
США и Украина обсудили сроки возможного мирного соглашения и проведения выборов — Reuters

13:58, 7 февраля 2026
Участники переговоров США и Украины обсудили возможность заключения мирного соглашения уже в марте, указывают источники агентства.
США и Украина обсудили сроки возможного мирного соглашения и проведения выборов — Reuters
Соединенные Штаты и Украина обсуждали возможность достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой уже в марте, однако эти сроки могут быть пересмотрены из-за отсутствия договоренностей по территориальному вопросу. Об этом Reuters сообщили несколько источников, осведомленных о ходе переговоров.

По словам собеседников агентства, в рамках предложенной схемы любое потенциальное соглашение должно быть вынесено на всеукраинский референдум. Одновременно с ним могут состояться и выборы в Украине. Обсуждение этого вопроса проходило в ходе закрытых консультаций между американскими и украинскими переговорщиками.

Источники отмечают, что представители США считают целесообразным провести голосование как можно быстрее. В Вашингтоне исходят из того, что по мере приближения промежуточных выборов в Конгресс в ноябре президент Дональд Трамп будет сосредотачиваться на внутренней политике, что может ограничить возможности США уделять внимание мирному процессу.

По словам двух источников, стороны также рассматривали возможность проведения референдума и выборов в мае. В то же время другие участники переговорного процесса назвали такой график малореалистичным.

Украинские избирательные органы, по информации источников, оценивают, что организация выборов в нынешних условиях потребует около шести месяцев. Кроме того, проведение голосования потребует изменений в законодательстве, поскольку выборы запрещены во время действия военного положения, а также значительных финансовых затрат.

Украина настаивает на прекращении огня на период избирательной кампании для обеспечения безопасности и легитимности референдума. В Киеве также подчеркивают, что любые договоренности возможны только при наличии четких гарантий безопасности со стороны США и их партнеров, указывает агентство.

США выборы Украина переговоры

