  1. В Україні
  2. / У світі

США та Україна обговорили терміни можливої мирної угоди й проведення виборів — Reuters

13:58, 7 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Учасники переговорів США та України обговорили можливість укладення мирної угоди вже у березні, вказують джерела агентства.
США та Україна обговорили терміни можливої мирної угоди й проведення виборів — Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сполучені Штати та Україна обговорювали можливість досягнення мирної угоди між Києвом і Москвою вже у березні, однак ці строки можуть бути переглянуті через відсутність домовленостей щодо територіального питання. Про це Reuters повідомили кілька джерел, обізнаних із перебігом переговорів.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

За словами співрозмовників агентства, у межах запропонованої рамки будь-яка потенційна угода мала б бути винесена на всеукраїнський референдум. Одночасно з ним можуть відбутися й вибори в Україні. Обговорення цього питання відбувалися під час закритих консультацій між американськими та українськими переговірниками.

Джерела зазначають, що представники США вважають доцільним провести голосування якомога швидше. У Вашингтоні виходять із того, що з наближенням проміжних виборів до Конгресу в листопаді президент Дональд Трамп зосереджуватиметься на внутрішній політиці, що може обмежити можливості США приділяти увагу мирному процесу.

За словами двох джерел, сторони також розглядали можливість проведення референдуму та виборів у травні. Водночас інші учасники переговорного процесу назвали такий графік малореалістичним.

Українські виборчі органи, за інформацією джерел, оцінюють, що організація виборів за нинішніх умов потребуватиме близько шести місяців. Крім того, проведення голосування вимагатиме змін до законодавства, оскільки вибори заборонені під час дії воєнного стану, а також значних фінансових витрат.

Україна наполягає на припиненні вогню на період виборчої кампанії для забезпечення безпеки та легітимності референдуму. У Києві також наголошують, що будь-які домовленості можливі лише за наявності чітких гарантій безпеки з боку США та їхніх партнерів, вказує агентство.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США вибори Україна переговори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
10 років без права керування: суд у Львові прирівняв відмову водія від огляду до стану сп’яніння

Суд встановив сувору відповідальність за повторне порушення та ігнорування вимог поліції.

Громадяни зможуть оскаржувати ухвали про відстрочку судових рішень у касаційному порядку

Раніше ухвали про відстрочку або розстрочку виконання рішень не підлягали касаційному оскарженню, законопроєкт має виправити ці недоліки.

КАСУ доповнять спеціальними нормами для звернень в суд органів державного нагляду

Проект закону № 14030 встановлює спеціальну процедуру для позовів органів державного нагляду про застосування заходів реагування та забезпечення доступу до перевірки, з чітко визначеним переліком підстав.

Аліменти стануть власністю дитини — що змінює новий Цивільний кодекс і які новації чекають неплатників

Проєкт Цивільного кодексу України об’єднує сімейне право з цивільним і запроваджує нові системні правила стягнення аліментів.

Україна зможе залучати рятувальників і техніку для надання допомоги за кордоном у надзвичайних ситуаціях

Законопроєкт передбачає європейський підхід до захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій, пов’язаних із затопленнями.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]