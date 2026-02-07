США та Україна обговорили терміни можливої мирної угоди й проведення виборів — Reuters

Учасники переговорів США та України обговорили можливість укладення мирної угоди вже у березні, вказують джерела агентства.

Сполучені Штати та Україна обговорювали можливість досягнення мирної угоди між Києвом і Москвою вже у березні, однак ці строки можуть бути переглянуті через відсутність домовленостей щодо територіального питання. Про це Reuters повідомили кілька джерел, обізнаних із перебігом переговорів.

За словами співрозмовників агентства, у межах запропонованої рамки будь-яка потенційна угода мала б бути винесена на всеукраїнський референдум. Одночасно з ним можуть відбутися й вибори в Україні. Обговорення цього питання відбувалися під час закритих консультацій між американськими та українськими переговірниками.

Джерела зазначають, що представники США вважають доцільним провести голосування якомога швидше. У Вашингтоні виходять із того, що з наближенням проміжних виборів до Конгресу в листопаді президент Дональд Трамп зосереджуватиметься на внутрішній політиці, що може обмежити можливості США приділяти увагу мирному процесу.

За словами двох джерел, сторони також розглядали можливість проведення референдуму та виборів у травні. Водночас інші учасники переговорного процесу назвали такий графік малореалістичним.

Українські виборчі органи, за інформацією джерел, оцінюють, що організація виборів за нинішніх умов потребуватиме близько шести місяців. Крім того, проведення голосування вимагатиме змін до законодавства, оскільки вибори заборонені під час дії воєнного стану, а також значних фінансових витрат.

Україна наполягає на припиненні вогню на період виборчої кампанії для забезпечення безпеки та легітимності референдуму. У Києві також наголошують, що будь-які домовленості можливі лише за наявності чітких гарантій безпеки з боку США та їхніх партнерів, вказує агентство.

