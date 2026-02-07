  1. В Украине

Киевский авиационный институт получил статус национального

15:10, 7 февраля 2026
Государственному университету «Киевский авиационный институт» присвоен статус национального – указ Президента.
Государственный университет «Киевский авиационный институт» получил статус национального. Соответствующий указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

Это решение было приурочено к 120-летию со дня рождения выдающегося авиаконструктора Олега Антонова. По случаю этой даты Президент также встретился со студентами и преподавателями университета.

Глава государства подчеркнул, что направление авиации, в частности образование в этой сфере, является чрезвычайно важным для Украины. Об этом сообщили в Офисе Президента.

«Это приоритет, который, наверное, долгое время был утрачен. Но я хочу вам сказать, что государство сосредоточено на этом направлении. Для нас очень важно, чтобы университет был в топе. И я имею в виду — на мировом уровне», — отметил Владимир Зеленский.

Во время встречи обсуждали развитие боевой авиации, будущее поставок самолетов Gripen и Rafale, а также современные авиационные технологии — прежде всего беспилотные системы.

«Сейчас мы больше сосредоточены на военной авиации — это так. Гражданская авиация очень важна. Это правда. Военную авиацию мы будем развивать. Мы обращаемся к университету и готовы поддерживать это направление. Я думаю, что оно с высоким уровнем появится у вас в университете. Мы ведем диалог с командованием Воздушных сил. Думаю, вы это почувствуете», — сказал Зеленский.

Фото: ОП 

указ образование

