Державний університет «Київський авіаційний інститут» отримав статус національного. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський.

Це рішення було приурочене до 120-річчя з дня народження видатного авіаконструктора Олега Антонова. З нагоди події Президент також зустрівся зі студентами та викладачами університету.

Глава держави наголосив, що напрям авіації, зокрема й освіта в цій сфері, є надзвичайно важливим для України. Про це повідомили в Офісі Президента.

«Це пріоритет, який, напевно, довгий час було втрачено. Але я хочу вам сказати, що держава фокусується на цьому напрямі. Для нас дуже важливо, щоб університет був у топі. І я маю на увазі – на всесвітньому рівні», – зазначив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі обговорювали розвиток бойової авіації, майбутнє постачання літаків Gripen і Rafale, а також сучасні авіаційні технології — передусім безпілотні системи.

«Ми більше сфокусовані зараз на військовій авіації – це так. Цивільна авіація дуже важлива. Це правда. Військову авіацію ми будемо розвивати. Ми звертаємося до університету й готові підтримувати цей напрям. Я думаю, що він із сильним рівнем з'явиться у вас в університеті. Ми говоримо з командуванням Повітряних сил. Я думаю, ви це будете відчувати», – сказав Зеленський.

