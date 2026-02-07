  1. В Украине

Uklon расширил круглосуточную работу до 26 городов: полный перечень

22:30, 7 февраля 2026
Uklon с 00:00 7 февраля начинает круглосуточную работу еще в семи крупных городах.
Начиная с 7 февраля, такси Uklon запускает круглосуточную работу ещё в семи крупных городах Украины, доведя общее количество городов с непрерывным обслуживанием до 26. Об этом сообщили в компании.

С 00:00 7 февраля Uklon начинает круглосуточную работу ещё в семи крупных городах Украины. Безостановочный режим вводится в Днепре, Запорожье, Кривом Роге, Николаеве, Сумах, Харькове и Чернигове.

В компании отметили, что решение принято в ответ на постановление Правительства и публичный призыв Президента Украины по поддержке граждан в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике.

Города, где теперь Uklon работает круглосуточно:

  • Белая Церковь
  • Винница
  • Днепр
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Каменец-Подольский
  • Каменское
  • Киев
  • Кривой Рог
  • Кременчуг
  • Кропивницкий
  • Луцк
  • Львов
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Хмельницкий
  • Черкассы
  • Черновцы
  • Чернигов

Теперь больше людей могут добраться до Пунктов несокрушимости, обогрева или подзарядки, а также заказать доставку продуктов для себя или близких в нужный момент.

