Uklon расширил круглосуточную работу до 26 городов: полный перечень
Начиная с 7 февраля, такси Uklon запускает круглосуточную работу ещё в семи крупных городах Украины, доведя общее количество городов с непрерывным обслуживанием до 26. Об этом сообщили в компании.
С 00:00 7 февраля Uklon начинает круглосуточную работу ещё в семи крупных городах Украины. Безостановочный режим вводится в Днепре, Запорожье, Кривом Роге, Николаеве, Сумах, Харькове и Чернигове.
В компании отметили, что решение принято в ответ на постановление Правительства и публичный призыв Президента Украины по поддержке граждан в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике.
Города, где теперь Uklon работает круглосуточно:
- Белая Церковь
- Винница
- Днепр
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Каменец-Подольский
- Каменское
- Киев
- Кривой Рог
- Кременчуг
- Кропивницкий
- Луцк
- Львов
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Хмельницкий
- Черкассы
- Черновцы
- Чернигов
Теперь больше людей могут добраться до Пунктов несокрушимости, обогрева или подзарядки, а также заказать доставку продуктов для себя или близких в нужный момент.
