Uklon расширил круглосуточную работу до 26 городов: полный перечень

Uklon с 00:00 7 февраля начинает круглосуточную работу еще в семи крупных городах.

Начиная с 7 февраля, такси Uklon запускает круглосуточную работу ещё в семи крупных городах Украины, доведя общее количество городов с непрерывным обслуживанием до 26. Об этом сообщили в компании.

С 00:00 7 февраля Uklon начинает круглосуточную работу ещё в семи крупных городах Украины. Безостановочный режим вводится в Днепре, Запорожье, Кривом Роге, Николаеве, Сумах, Харькове и Чернигове.

В компании отметили, что решение принято в ответ на постановление Правительства и публичный призыв Президента Украины по поддержке граждан в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике.

Города, где теперь Uklon работает круглосуточно:

Белая Церковь

Винница

Днепр

Житомир

Запорожье

Ивано-Франковск

Каменец-Подольский

Каменское

Киев

Кривой Рог

Кременчуг

Кропивницкий

Луцк

Львов

Николаев

Одесса

Полтава

Ровно

Сумы

Тернополь

Ужгород

Харьков

Хмельницкий

Черкассы

Черновцы

Чернигов

Теперь больше людей могут добраться до Пунктов несокрушимости, обогрева или подзарядки, а также заказать доставку продуктов для себя или близких в нужный момент.

