  1. В Україні

Uklon розширив цілодобову роботу до 26 міст: повний перелік

22:30, 7 лютого 2026
Uklon із 00:00 7 лютого розпочинає цілодобову роботу ще у семи великих містах.
Uklon розширив цілодобову роботу до 26 міст: повний перелік
Починаючи з 7 лютого, таксі Uklon запускає цілодобову роботу ще в семи великих містах України, довівши загальну кількість міст із безперервним обслуговуванням до 26. Про це повідомили в компанії.

Uklon із 00:00 7 лютого розпочинає цілодобову роботу ще у семи великих містах України. Безперервний режим роботи запроваджують у Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Миколаєві, Сумах, Харкові та Чернігові.

У компанії зазначили, що рішення ухвалене у відповідь на постанову Уряду та публічний заклик Президента України щодо підтримки громадян в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці.

Міста, де Uklon тепер працює цілодобово:

  • Біла Церква
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Камʼянець-Подільський
  • Камʼянське
  • Київ
  • Кривий Ріг
  • Кременчук
  • Кропивницький
  • Луцьк
  • Львів
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернігів

Тепер більше людей можуть дістатися до Пунктів незламності, обігріву чи підзарядки, а також замовити доставку продуктів для себе або близьких у потрібний момент.

таксі

