Uklon розширив цілодобову роботу до 26 міст: повний перелік
Починаючи з 7 лютого, таксі Uklon запускає цілодобову роботу ще в семи великих містах України, довівши загальну кількість міст із безперервним обслуговуванням до 26. Про це повідомили в компанії.
Uklon із 00:00 7 лютого розпочинає цілодобову роботу ще у семи великих містах України. Безперервний режим роботи запроваджують у Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Миколаєві, Сумах, Харкові та Чернігові.
У компанії зазначили, що рішення ухвалене у відповідь на постанову Уряду та публічний заклик Президента України щодо підтримки громадян в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці.
Міста, де Uklon тепер працює цілодобово:
- Біла Церква
- Вінниця
- Дніпро
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Камʼянець-Подільський
- Камʼянське
- Київ
- Кривий Ріг
- Кременчук
- Кропивницький
- Луцьк
- Львів
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернігів
Тепер більше людей можуть дістатися до Пунктів незламності, обігріву чи підзарядки, а також замовити доставку продуктів для себе або близьких у потрібний момент.
