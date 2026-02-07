Uklon розширив цілодобову роботу до 26 міст: повний перелік

Uklon із 00:00 7 лютого розпочинає цілодобову роботу ще у семи великих містах.

Починаючи з 7 лютого, таксі Uklon запускає цілодобову роботу ще в семи великих містах України, довівши загальну кількість міст із безперервним обслуговуванням до 26. Про це повідомили в компанії.

Uklon із 00:00 7 лютого розпочинає цілодобову роботу ще у семи великих містах України. Безперервний режим роботи запроваджують у Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Миколаєві, Сумах, Харкові та Чернігові.

У компанії зазначили, що рішення ухвалене у відповідь на постанову Уряду та публічний заклик Президента України щодо підтримки громадян в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці.

Міста, де Uklon тепер працює цілодобово:

Біла Церква

Вінниця

Дніпро

Житомир

Запоріжжя

Івано-Франківськ

Камʼянець-Подільський

Камʼянське

Київ

Кривий Ріг

Кременчук

Кропивницький

Луцьк

Львів

Миколаїв

Одеса

Полтава

Рівне

Суми

Тернопіль

Ужгород

Харків

Хмельницький

Черкаси

Чернівці

Чернігів

Тепер більше людей можуть дістатися до Пунктів незламності, обігріву чи підзарядки, а також замовити доставку продуктів для себе або близьких у потрібний момент.

