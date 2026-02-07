Бурштынская ТЭС остановила работу в результате российского обстрела — что известно
На Прикарпатье в городе Бурштын в результате массированного комбинированного обстрела 7 февраля исчезло водо- и теплоснабжение. Об этом сообщил мэр Бурштына Василий Андриешин.
Бурштынская ТЭС, которую ночью атаковали россияне, получила серьезные повреждения и полностью остановила работу.
Он отметил, что атака длилась почти 5 часов. Россияне атаковали город ракетами "Калибр" и других типов, а также дронами Shahed.
«В результате ракетных обстрелов повреждения очень серьезные. Станция сейчас на нуле. Как будет дальше, еще никто не знает», – сообщил Андриешин.
У города нет тепла и водоснабжения. По словам Василия Андриешина, воду начнут подавать через несколько часов. Теплоснабжение будет возобновлено после выяснения ситуации на ТЭС.
Также городской голова сообщил, что в результате российской атаки гражданская инфраструктура не пострадала.
