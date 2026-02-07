  1. В Украине

Бурштынская ТЭС остановила работу в результате российского обстрела — что известно

17:34, 7 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В городе Бурштын нет отопления и воды.
Бурштынская ТЭС остановила работу в результате российского обстрела — что известно
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Прикарпатье в городе Бурштын в результате массированного комбинированного обстрела 7 февраля исчезло водо- и теплоснабжение. Об этом сообщил мэр Бурштына Василий Андриешин.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Бурштынская ТЭС, которую ночью атаковали россияне, получила серьезные повреждения и полностью остановила работу.

Он отметил, что атака длилась почти 5 часов. Россияне атаковали город ракетами "Калибр" и других типов, а также дронами Shahed.

«В результате ракетных обстрелов повреждения очень серьезные. Станция сейчас на нуле. Как будет дальше, еще никто не знает», – сообщил Андриешин.

У города нет тепла и водоснабжения. По словам Василия Андриешина, воду начнут подавать через несколько часов. Теплоснабжение будет возобновлено после выяснения ситуации на ТЭС.

Также городской голова сообщил, что в результате российской атаки гражданская инфраструктура не пострадала.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Финмониторинг без бюрократии: Нотариальная палата разъяснила, от каких обязанностей освобождены нотариусы

Должен ли нотариус назначать ответственным за финмониторинг и проходить специализированное обучение каждые три года

Реальность операции больше не единственный аргумент: Верховный Суд разрешил ГНС не оценивать операцию из-за процедурных ошибок

Игнорирование даже одного уточняющего запроса налоговой может привести к отказу в регистрации накладной – позиция Верховного Суда.

10 лет без права управления: суд во Львове приравнял отказ водителя от осмотра к состоянию опьянения

Суд установил строгую ответственность за повторное нарушение и игнорирование требований полиции.

Граждане смогут обжаловать постановления об отсрочке исполнения судебных решений в кассационном порядке

Ранее постановления об отсрочке или рассрочке исполнения решений не подлежали кассационному обжалованию, законопроект должен исправить эти недочеты.

КАСУ дополнят специальными нормами для обращений в суд органов государственного надзора

Проект закона № 14030 устанавливает специальную процедуру для исков органов государственного надзора о применении мер реагирования и обеспечении доступа к проверке, с четко определенным перечнем оснований.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]