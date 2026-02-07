Бурштинська ТЕС зупинила роботу внаслідок російського обстрілу — що відомо

У місті Бурштин немає опалення й води.

На Прикарпатті у місті Бурштин внаслідок масованого комбінованого обстрілу 7 лютого зникло водо- і теплопостачання. про це повідомив мер Бурштина Василь Андрієшин.

Бурштинська ТЕС, яку вночі атакували росіяни, зазнала серйозних пошкоджень та наразі повністю зупинила роботу.

Він зазначив, що атака на тривала майже 5 годин. Росіяни атакували місто ракетами «Калібр» та інших типів, а також дронами Shahed.

«Внаслідок ракетних обстрілів пошкодження дуже серйозні. Станція зараз на нулі. Як воно буде далі, ще ніхто не знає», – повідомив Андрієшин.

У міста немає тепла та водопостачання. За словами Василя Андрієшина, воду почнуть подавати в через кілька годин. Теплопостачання відновлять після зʼясування ситуації на ТЕС.

Також міський голова повідомив, що внаслідок російської атаки цивільна інфраструктура не постраждала.

