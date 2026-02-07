  1. В Украине

Когда подарок становится нарушением: антикоррупционные ограничения для публичных служащих

21:47, 7 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Подарки могут иметь серьезные последствия - от штрафа и конфискации до освобождения от должности и внесения в Реестр нарушителей антикоррупционного законодательства.
Когда подарок становится нарушением: антикоррупционные ограничения для публичных служащих
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Подарок для должностного лица — это не всегда знак вежливости. При определенных обстоятельствах он может обернуться штрафом, конфискацией, увольнением с должности и внесением в Реестр нарушителей антикоррупционного законодательства. Закон четко определяет, когда подарки разрешены, а когда — категорически запрещены, и незнание этих правил не освобождает от ответственности.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

На этом акцентирует внимание Пенсионный фонд Украины, разъясняя антикоррупционные ограничения, установленные Законом «О предотвращении коррупции».

Что считается подарком по закону

Подарок — это не только деньги или имущество. К этому понятию закон относит также:

  • услуги;
  • льготы и скидки;
  • преимущества;
  • любые нематериальные выгоды, полученные безвозмездно или по заниженной цене.

Именно поэтому бесплатные услуги или «дружеские» бонусы могут иметь те же правовые последствия, что и передача денежных средств.

Когда подарки запрещены

Публичным служащим запрещено требовать, просить или принимать подарки — как для себя, так и для близких лиц:

  • от физических или юридических лиц, в отношении которых они могут принимать решения или совершать служебные действия;
  • от подчиненных — при любых условиях и независимо от стоимости подарка.

Типичные примеры запрещенных подарков

  • цветы, сладости или торт от подчиненного;
  • подарочный сертификат от предпринимателя, деятельность которого контролирует должностное лицо;
  • оплата обучения или иных расходов для родственников должностного лица компанией, заинтересованной в его решениях;
  • земельные участки;
  • длительное безвозмездное пользование автомобилем;
  • бесплатное долгосрочное проживание в загородном доме.

Когда подарки возможны

Закон допускает подарки как прояв общепринятого гостеприимства, но с четкими финансовыми ограничениями:

  • стоимость одного подарка в 2026 году — не более 6 656 грн;
  • общая стоимость подарков от одного лица или группы связанных лиц в течение года — не более 13 312 грн.

Без ограничений по стоимости разрешено получать подарки от близких лиц. К ним относятся члены семьи и родственники, в частности двоюродные братья и сестры, племянники, тесть, свекор, а также лица, проживающие совместно без регистрации брака.

В то же время друзья, кумовья, крестные, бывший муж или бывшая жена не считаются близкими лицами в понимании антикоррупционного законодательства — подарки от них подпадают под общие ограничения.

Декларирование подарков: что и когда указывать

Должностные лица обязаны отражать подарки в декларациях:

  • если подарок от близкого лица превышает 16 640 грн (5 прожиточных минимумов) — его необходимо указать в ежегодной декларации;
  • если стоимость превышает 166 400 грн (50 прожиточных минимумов), должностные лица ответственных и особо ответственных категорий обязаны подать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Что разрешено без ограничений

Антикоррупционное законодательство не запрещает:

  • общедоступные скидки, бонусы и акционные предложения;
  • публичные выигрыши, призы и премии;
  • компенсацию расходов на служебные командировки за счет бюджета, организаторов мероприятий или международных организаций.

Ответственность за нарушение

Нарушение правил получения подарков влечет административную ответственность по статье 172-5 КУоАП:

  • первое нарушение — штраф от 1 700 до 3 400 грн с конфискацией подарка;
  • повторное в течение года — штраф от 3 400 до 6 800 грн, конфискация подарка и лишение права занимать определенные должности сроком на один год.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Финмониторинг без бюрократии: Нотариальная палата разъяснила, от каких обязанностей освобождены нотариусы

Должен ли нотариус назначать ответственным за финмониторинг и проходить специализированное обучение каждые три года

Реальность операции больше не единственный аргумент: Верховный Суд разрешил ГНС не оценивать операцию из-за процедурных ошибок

Игнорирование даже одного уточняющего запроса налоговой может привести к отказу в регистрации накладной – позиция Верховного Суда.

10 лет без права управления: суд во Львове приравнял отказ водителя от осмотра к состоянию опьянения

Суд установил строгую ответственность за повторное нарушение и игнорирование требований полиции.

Граждане смогут обжаловать постановления об отсрочке исполнения судебных решений в кассационном порядке

Ранее постановления об отсрочке или рассрочке исполнения решений не подлежали кассационному обжалованию, законопроект должен исправить эти недочеты.

КАСУ дополнят специальными нормами для обращений в суд органов государственного надзора

Проект закона № 14030 устанавливает специальную процедуру для исков органов государственного надзора о применении мер реагирования и обеспечении доступа к проверке, с четко определенным перечнем оснований.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]