Когда подарок становится нарушением: антикоррупционные ограничения для публичных служащих

Подарки могут иметь серьезные последствия - от штрафа и конфискации до освобождения от должности и внесения в Реестр нарушителей антикоррупционного законодательства.

Подарок для должностного лица — это не всегда знак вежливости. При определенных обстоятельствах он может обернуться штрафом, конфискацией, увольнением с должности и внесением в Реестр нарушителей антикоррупционного законодательства. Закон четко определяет, когда подарки разрешены, а когда — категорически запрещены, и незнание этих правил не освобождает от ответственности.

На этом акцентирует внимание Пенсионный фонд Украины, разъясняя антикоррупционные ограничения, установленные Законом «О предотвращении коррупции».

Что считается подарком по закону

Подарок — это не только деньги или имущество. К этому понятию закон относит также:

услуги;

льготы и скидки;

преимущества;

любые нематериальные выгоды, полученные безвозмездно или по заниженной цене.

Именно поэтому бесплатные услуги или «дружеские» бонусы могут иметь те же правовые последствия, что и передача денежных средств.

Когда подарки запрещены

Публичным служащим запрещено требовать, просить или принимать подарки — как для себя, так и для близких лиц:

от физических или юридических лиц, в отношении которых они могут принимать решения или совершать служебные действия;

от подчиненных — при любых условиях и независимо от стоимости подарка.

Типичные примеры запрещенных подарков

цветы, сладости или торт от подчиненного;

подарочный сертификат от предпринимателя, деятельность которого контролирует должностное лицо;

оплата обучения или иных расходов для родственников должностного лица компанией, заинтересованной в его решениях;

земельные участки;

длительное безвозмездное пользование автомобилем;

бесплатное долгосрочное проживание в загородном доме.

Когда подарки возможны

Закон допускает подарки как прояв общепринятого гостеприимства, но с четкими финансовыми ограничениями:

стоимость одного подарка в 2026 году — не более 6 656 грн;

общая стоимость подарков от одного лица или группы связанных лиц в течение года — не более 13 312 грн.

Без ограничений по стоимости разрешено получать подарки от близких лиц. К ним относятся члены семьи и родственники, в частности двоюродные братья и сестры, племянники, тесть, свекор, а также лица, проживающие совместно без регистрации брака.

В то же время друзья, кумовья, крестные, бывший муж или бывшая жена не считаются близкими лицами в понимании антикоррупционного законодательства — подарки от них подпадают под общие ограничения.

Декларирование подарков: что и когда указывать

Должностные лица обязаны отражать подарки в декларациях:

если подарок от близкого лица превышает 16 640 грн (5 прожиточных минимумов) — его необходимо указать в ежегодной декларации;

если стоимость превышает 166 400 грн (50 прожиточных минимумов), должностные лица ответственных и особо ответственных категорий обязаны подать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Что разрешено без ограничений

Антикоррупционное законодательство не запрещает:

общедоступные скидки, бонусы и акционные предложения;

публичные выигрыши, призы и премии;

компенсацию расходов на служебные командировки за счет бюджета, организаторов мероприятий или международных организаций.

Ответственность за нарушение

Нарушение правил получения подарков влечет административную ответственность по статье 172-5 КУоАП:

первое нарушение — штраф от 1 700 до 3 400 грн с конфискацией подарка;

повторное в течение года — штраф от 3 400 до 6 800 грн, конфискация подарка и лишение права занимать определенные должности сроком на один год.

