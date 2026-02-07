Когда подарок становится нарушением: антикоррупционные ограничения для публичных служащих
Подарок для должностного лица — это не всегда знак вежливости. При определенных обстоятельствах он может обернуться штрафом, конфискацией, увольнением с должности и внесением в Реестр нарушителей антикоррупционного законодательства. Закон четко определяет, когда подарки разрешены, а когда — категорически запрещены, и незнание этих правил не освобождает от ответственности.
На этом акцентирует внимание Пенсионный фонд Украины, разъясняя антикоррупционные ограничения, установленные Законом «О предотвращении коррупции».
Что считается подарком по закону
Подарок — это не только деньги или имущество. К этому понятию закон относит также:
- услуги;
- льготы и скидки;
- преимущества;
- любые нематериальные выгоды, полученные безвозмездно или по заниженной цене.
Именно поэтому бесплатные услуги или «дружеские» бонусы могут иметь те же правовые последствия, что и передача денежных средств.
Когда подарки запрещены
Публичным служащим запрещено требовать, просить или принимать подарки — как для себя, так и для близких лиц:
- от физических или юридических лиц, в отношении которых они могут принимать решения или совершать служебные действия;
- от подчиненных — при любых условиях и независимо от стоимости подарка.
Типичные примеры запрещенных подарков
- цветы, сладости или торт от подчиненного;
- подарочный сертификат от предпринимателя, деятельность которого контролирует должностное лицо;
- оплата обучения или иных расходов для родственников должностного лица компанией, заинтересованной в его решениях;
- земельные участки;
- длительное безвозмездное пользование автомобилем;
- бесплатное долгосрочное проживание в загородном доме.
Когда подарки возможны
Закон допускает подарки как прояв общепринятого гостеприимства, но с четкими финансовыми ограничениями:
- стоимость одного подарка в 2026 году — не более 6 656 грн;
- общая стоимость подарков от одного лица или группы связанных лиц в течение года — не более 13 312 грн.
Без ограничений по стоимости разрешено получать подарки от близких лиц. К ним относятся члены семьи и родственники, в частности двоюродные братья и сестры, племянники, тесть, свекор, а также лица, проживающие совместно без регистрации брака.
В то же время друзья, кумовья, крестные, бывший муж или бывшая жена не считаются близкими лицами в понимании антикоррупционного законодательства — подарки от них подпадают под общие ограничения.
Декларирование подарков: что и когда указывать
Должностные лица обязаны отражать подарки в декларациях:
- если подарок от близкого лица превышает 16 640 грн (5 прожиточных минимумов) — его необходимо указать в ежегодной декларации;
- если стоимость превышает 166 400 грн (50 прожиточных минимумов), должностные лица ответственных и особо ответственных категорий обязаны подать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии.
Что разрешено без ограничений
Антикоррупционное законодательство не запрещает:
- общедоступные скидки, бонусы и акционные предложения;
- публичные выигрыши, призы и премии;
- компенсацию расходов на служебные командировки за счет бюджета, организаторов мероприятий или международных организаций.
Ответственность за нарушение
Нарушение правил получения подарков влечет административную ответственность по статье 172-5 КУоАП:
- первое нарушение — штраф от 1 700 до 3 400 грн с конфискацией подарка;
- повторное в течение года — штраф от 3 400 до 6 800 грн, конфискация подарка и лишение права занимать определенные должности сроком на один год.
