Коли подарунок стає порушенням: антикорупційні обмеження для публічних службовців

Подарунок для посадовця — це не завжди знак ввічливості. За певних обставин він може обернутися штрафом, конфіскацією, звільненням з посади та внесенням до Реєстру порушників антикорупційного законодавства. Закон чітко визначає, коли подарунки дозволені, а коли — категорично заборонені, і незнання цих правил не звільняє від відповідальності.

На цьому наголошує Пенсійний фонд України, роз’яснюючи антикорупційні обмеження, встановлені Законом «Про запобігання корупції».

Що вважається подарунком за законом

Подарунок — це не лише гроші чи майно. До цього поняття закон відносить також:

послуги;

пільги та знижки;

переваги;

будь-які нематеріальні вигоди, отримані безоплатно або за заниженою ціною.

Саме тому безкоштовні послуги чи «дружні» бонуси можуть мати ті самі правові наслідки, що й передача коштів.

Коли подарунки заборонені

Публічним службовцям заборонено вимагати, просити або приймати подарунки — як для себе, так і для близьких осіб:

від фізичних або юридичних осіб, щодо яких вони можуть ухвалювати рішення або вчиняти службові дії;

від підлеглих — за будь-яких умов і незалежно від вартості подарунка.

Типові приклади заборонених подарунків

квіти, солодощі чи торт від підлеглого;

подарунковий сертифікат від підприємця, діяльність якого контролює посадовець;

оплата навчання або інших витрат для родичів посадовця компанією, зацікавленою в його рішеннях;

земельні ділянки;

тривале безоплатне користування автомобілем;

безкоштовне довгострокове проживання в заміському будинку.

Коли подарунки можливі

Закон допускає подарунки як прояв загальноприйнятої гостинності, але з чіткими фінансовими обмеженнями:

вартість одного подарунка у 2026 році — не більше 6 656 грн;

загальна вартість подарунків від однієї особи або групи пов’язаних осіб протягом року — не більше 13 312 грн.

Без обмежень за вартістю дозволено отримувати подарунки від близьких осіб. До них належать члени сім’ї та родичі, зокрема двоюрідні брати і сестри, племінники, тесті, свекри, а також особи, які проживають спільно без реєстрації шлюбу.

Водночас друзі, куми, хрещені, колишні чоловік або дружина не вважаються близькими особами у розумінні антикорупційного законодавства — подарунки від них підпадають під загальні обмеження.

Декларування подарунків: що і коли зазначати

Посадовці зобов’язані відображати подарунки у деклараціях:

якщо подарунок від близької особи перевищує 16 640 грн (5 прожиткових мінімумів) — його потрібно зазначити в щорічній декларації;

якщо вартість перевищує 166 400 грн (50 прожиткових мінімумів), посадовці відповідальних та особливо відповідальних категорій мають подати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані.

Що дозволено без обмежень

Антикорупційне законодавство не забороняє:

загальнодоступні знижки, бонуси та акційні пропозиції;

публічні виграші, призи та премії;

компенсацію витрат на службові відрядження за рахунок бюджету, організаторів заходів або міжнародних організацій.

Відповідальність за порушення

Порушення правил отримання подарунків тягне адміністративну відповідальність за статтею 172-5 КУпАП:

перше порушення — штраф від 1 700 до 3 400 грн із конфіскацією подарунка;

повторне протягом року — штраф від 3 400 до 6 800 грн, конфіскація подарунка та позбавлення права обіймати певні посади строком на один рік.

