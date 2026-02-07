  1. В Україні

Коли подарунок стає порушенням: антикорупційні обмеження для публічних службовців

21:47, 7 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Подарунки можуть мати серйозні наслідки — від штрафу й конфіскації до звільнення з посади та внесення до Реєстру порушників антикорупційного законодавства.
Коли подарунок стає порушенням: антикорупційні обмеження для публічних службовців
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Подарунок для посадовця — це не завжди знак ввічливості. За певних обставин він може обернутися штрафом, конфіскацією, звільненням з посади та внесенням до Реєстру порушників антикорупційного законодавства. Закон чітко визначає, коли подарунки дозволені, а коли — категорично заборонені, і незнання цих правил не звільняє від відповідальності.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

На цьому наголошує Пенсійний фонд України, роз’яснюючи антикорупційні обмеження, встановлені Законом «Про запобігання корупції».

Що вважається подарунком за законом

Подарунок — це не лише гроші чи майно. До цього поняття закон відносить також:

  • послуги;
  • пільги та знижки;
  • переваги;
  • будь-які нематеріальні вигоди, отримані безоплатно або за заниженою ціною.

Саме тому безкоштовні послуги чи «дружні» бонуси можуть мати ті самі правові наслідки, що й передача коштів.

Коли подарунки заборонені

Публічним службовцям заборонено вимагати, просити або приймати подарунки — як для себе, так і для близьких осіб:

  • від фізичних або юридичних осіб, щодо яких вони можуть ухвалювати рішення або вчиняти службові дії;
  • від підлеглих — за будь-яких умов і незалежно від вартості подарунка.

Типові приклади заборонених подарунків

  • квіти, солодощі чи торт від підлеглого;
  • подарунковий сертифікат від підприємця, діяльність якого контролює посадовець;
  • оплата навчання або інших витрат для родичів посадовця компанією, зацікавленою в його рішеннях;
  • земельні ділянки;
  • тривале безоплатне користування автомобілем;
  • безкоштовне довгострокове проживання в заміському будинку.

Коли подарунки можливі

Закон допускає подарунки як прояв загальноприйнятої гостинності, але з чіткими фінансовими обмеженнями:

  • вартість одного подарунка у 2026 році — не більше 6 656 грн;
  • загальна вартість подарунків від однієї особи або групи пов’язаних осіб протягом року — не більше 13 312 грн.

Без обмежень за вартістю дозволено отримувати подарунки від близьких осіб. До них належать члени сім’ї та родичі, зокрема двоюрідні брати і сестри, племінники, тесті, свекри, а також особи, які проживають спільно без реєстрації шлюбу.

Водночас друзі, куми, хрещені, колишні чоловік або дружина не вважаються близькими особами у розумінні антикорупційного законодавства — подарунки від них підпадають під загальні обмеження.

Декларування подарунків: що і коли зазначати

Посадовці зобов’язані відображати подарунки у деклараціях:

  • якщо подарунок від близької особи перевищує 16 640 грн (5 прожиткових мінімумів) — його потрібно зазначити в щорічній декларації;
  • якщо вартість перевищує 166 400 грн (50 прожиткових мінімумів), посадовці відповідальних та особливо відповідальних категорій мають подати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані.

Що дозволено без обмежень

Антикорупційне законодавство не забороняє:

  • загальнодоступні знижки, бонуси та акційні пропозиції;
  • публічні виграші, призи та премії;
  • компенсацію витрат на службові відрядження за рахунок бюджету, організаторів заходів або міжнародних організацій.

Відповідальність за порушення

Порушення правил отримання подарунків тягне адміністративну відповідальність за статтею 172-5 КУпАП:

  • перше порушення — штраф від 1 700 до 3 400 грн із конфіскацією подарунка;
  • повторне протягом року — штраф від 3 400 до 6 800 грн, конфіскація подарунка та позбавлення права обіймати певні посади строком на один рік.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Фінмоніторинг без бюрократії: Нотаріальна палата роз’яснила, від яких обов’язків звільнені нотаріуси

Чи повинен нотаріус призначати відповідальним за фінмоніторинг та проходити спеціалізоване навчання кожні три роки

Реальність операції більше не єдиний аргумент: Верховний Суд дозволив ДПС не оцінювати операцію через процедурні помилки

Ігнорування навіть одного уточнюючого запиту податкової може призвести до відмови в реєстрації накладної – позиція Верховного Суду.

10 років без права керування: суд у Львові прирівняв відмову водія від огляду до стану сп’яніння

Суд встановив сувору відповідальність за повторне порушення та ігнорування вимог поліції.

Громадяни зможуть оскаржувати ухвали про відстрочку судових рішень у касаційному порядку

Раніше ухвали про відстрочку або розстрочку виконання рішень не підлягали касаційному оскарженню, законопроєкт має виправити ці недоліки.

КАСУ доповнять спеціальними нормами для звернень в суд органів державного нагляду

Проект закону № 14030 встановлює спеціальну процедуру для позовів органів державного нагляду про застосування заходів реагування та забезпечення доступу до перевірки, з чітко визначеним переліком підстав.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]