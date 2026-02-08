  1. В Украине
  2. / Общество

Льготы на коммунальные услуги: кому их назначат автоматически

07:18, 8 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В ПФУ рассказали, для кого право на получение льгот на новый период с января 2026 года будет определяться автоматически.
Льготы на коммунальные услуги: кому их назначат автоматически
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Право на получение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг на новый период с января 2026 года для части граждан будет определяться автоматически. Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Николаевской области.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Кто имеет право на льготы в 2026 году

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются определённым категориям граждан при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчёте на одного человека за последние шесть месяцев не превышает уровень дохода, дающий право на налоговую социальную льготу. В 2026 году этот предельный показатель составляет 4 660 гривен.

Какие доходы учитывает Пенсионный фонд

Начиная с января 2026 года при расчёте среднемесячного совокупного дохода семьи Пенсионный фонд Украины учитывает, в частности, информацию Государственной налоговой службы Украины о доходах льготника и членов его семьи за III и IV кварталы предыдущего года.

При этом страхователи обязаны подать налоговые отчёты за IV квартал 2025 года в ГНСУ не позднее 9 февраля 2026 года в соответствии с установленным порядком.

Льготы определят без обращения граждан

После получения данных о доходах право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2026 году для лиц, которые получали их в 2025 году с учётом дохода, Пенсионный фонд Украины определит автоматически. Дополнительно обращаться в органы Фонда не требуется.

В то же время в Пенсионном фонде подчёркивают: если у льготника произошли изменения в составе семьи, месте проживания или перечне жилищно-коммунальных услуг, на которые назначены льготы, об этом необходимо сообщить соответствующим органам.

Что делать, если доход превышает норму

В случае если среднемесячный совокупный доход семьи льготника на одного человека превышает установленный предельный уровень в 4 660 гривен, граждане имеют право обратиться за назначением жилищной субсидии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд льготы ПФУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд поставил под сомнение доказанность умысла по делу о ношении кастета

Суд кассационной инстанции признал необоснованным приговор по делу о ношении кастета, приобретённого как сувенир, и направил дело на новое рассмотрение.

Финмониторинг без бюрократии: Нотариальная палата разъяснила, от каких обязанностей освобождены нотариусы

Должен ли нотариус назначать ответственным за финмониторинг и проходить специализированное обучение каждые три года

Реальность операции больше не единственный аргумент: Верховный Суд разрешил ГНС не оценивать операцию из-за процедурных ошибок

Игнорирование даже одного уточняющего запроса налоговой может привести к отказу в регистрации накладной – позиция Верховного Суда.

10 лет без права управления: суд во Львове приравнял отказ водителя от осмотра к состоянию опьянения

Суд установил строгую ответственность за повторное нарушение и игнорирование требований полиции.

Граждане смогут обжаловать постановления об отсрочке исполнения судебных решений в кассационном порядке

Ранее постановления об отсрочке или рассрочке исполнения решений не подлежали кассационному обжалованию, законопроект должен исправить эти недочеты.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]