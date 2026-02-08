Льготы на коммунальные услуги: кому их назначат автоматически

В ПФУ рассказали, для кого право на получение льгот на новый период с января 2026 года будет определяться автоматически.

Право на получение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг на новый период с января 2026 года для части граждан будет определяться автоматически. Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Николаевской области.

Кто имеет право на льготы в 2026 году

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются определённым категориям граждан при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчёте на одного человека за последние шесть месяцев не превышает уровень дохода, дающий право на налоговую социальную льготу. В 2026 году этот предельный показатель составляет 4 660 гривен.

Какие доходы учитывает Пенсионный фонд

Начиная с января 2026 года при расчёте среднемесячного совокупного дохода семьи Пенсионный фонд Украины учитывает, в частности, информацию Государственной налоговой службы Украины о доходах льготника и членов его семьи за III и IV кварталы предыдущего года.

При этом страхователи обязаны подать налоговые отчёты за IV квартал 2025 года в ГНСУ не позднее 9 февраля 2026 года в соответствии с установленным порядком.

Льготы определят без обращения граждан

После получения данных о доходах право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2026 году для лиц, которые получали их в 2025 году с учётом дохода, Пенсионный фонд Украины определит автоматически. Дополнительно обращаться в органы Фонда не требуется.

В то же время в Пенсионном фонде подчёркивают: если у льготника произошли изменения в составе семьи, месте проживания или перечне жилищно-коммунальных услуг, на которые назначены льготы, об этом необходимо сообщить соответствующим органам.

Что делать, если доход превышает норму

В случае если среднемесячный совокупный доход семьи льготника на одного человека превышает установленный предельный уровень в 4 660 гривен, граждане имеют право обратиться за назначением жилищной субсидии.

